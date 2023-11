Jovic stroncato all’intervallo, Pioli responsabile: “Cacciatelo”

Piovono critiche sulla formazione rossonera al termine di un primo tempo povero di emozioni con una sola rete

Non è arrivata la tanto attesa reazione da parte del Milan al termine del primo tempo giocato a San Siro contro la Fiorentina. Ciononostante, gli uomini di Stefano Pioli sono riusciti alo scadere a trovare il vantaggio su rigore con Theo Hernandez, dopo aver creato una sola vera palla gol affidata alla conclusione dalla distanza di Pulisic deviata in corner dal tuffo di Terracciano.

A causa della prestazione sino a questo momento spenta da parte di un Milan decisamente ridimensionato da assenze importanti del calibro di Giroud e Leao, sono piovute aspre critiche sui social all’indirizzo del tecnico rossonero e di un calciatore in particolare. Stiamo parlando di Luka Jovic, schierato in piena emergenza attacco anche a causa dello stop di Okafor.

Un Milan che ha bisogno di vincere per lasciarsi alle spalle un periodo complicato fatto di risultati negativi in campionato e per non perdere il passo di Inter e Juventus, domani sera impegnate nello scontro diretto di Torino nel derby d’Italia. Tornando alla partita di questa sera, invece, tra i principali commenti su ‘Twitter’, tra i tifosi rossoneri c’è chi vorrebbe già ‘cacciare’ Pioli per aver schierato il centravanti serbo, definito come il ‘peggior giocatore del Milan degli ultimi 30 anni’.

Ma scusate dove cazzo è jovic ? A bere con il portiere ? A fare ciacole con il pubblico ? Indecente #MilanFiorentina — Francesco Pioli OUT 🇮🇹🇮🇱🇺🇦❤️🖤👑 (@Fre_AFG) November 25, 2023

Quando in 30 minuti il tuo portiere tocca più palloni del centravanti, qualcosa non va. #MilanFiorentina — Ale (@magicolento) November 25, 2023

Livello di gioco imbarazzante#MilanFiorentina — Fabione 🖤💙 (@fabio13049) November 25, 2023

Quello con i piedi migliori e la fantasia, #Adli, è in panchina.

Vorrei sapere perché! #MilanFiorentina — martino pillitteri (@martinopoly) November 25, 2023

Impressionato da Jovic e Ciucciueze. Intendo dalla loro inutilità. #MilanFiorentina — Tonys (@Tonys981) November 25, 2023

Caro #Pioli, i tifosi che pagano viaggio e biglietto, comprano le magliette e contribuiscono al valore del brand devono sapere perché lasci in panchina #Adli. Abbiamo diritto a delle spiegazioni che nn siano i soliti bla bla.#MilanFiorentina — martino pillitteri (@martinopoly) November 25, 2023

#Jovic 12 minuti di partita e mi fa sboccare, non si muove, non fa un cazzo. Si vede che non ha voglia! Dentro Camarda plz — angelo.olvarito (@AOlvarito) November 25, 2023