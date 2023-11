HIGHLIGHTS | Theo rianima il Milan, Fiorentina punita 1-0. Esordio per il baby Camarda

Il Milan ritrova una vittoria importantissima che in campionato mancava addirittura dallo scorso 7 ottobre

A distanza di quasi due mesi dall’ultima volta, il Milan di Stefano Pioli è tornato a vincere in campionato. Tre punti che ai rossoneri mancavano dal successo di misura ottenuto sempre a San Siro lo scorso 7 ottobre contro il Genoa, nella notte in cui Giroud vestì i panni di Maignan dopo il rosso rimediato dal francese.

A decidere l’incontro dinnanzi ad una Fiorentina come sempre pericolosa è stata la rete di Theo Hernandez messa a segno nel corso del secondo minuto di recupero del primo tempo dagli undici metri, su calcio di rigore procurato dallo stesso terzino lanciato a rete e atterrato da Parisi. In assenza di Giroud, fuori per due giornate di squalifica dopo il rosso rimediato contro il Lecce nell’ultimo turno, è stato ancora una volta il francese ad incaricarsi della battuta come fatto più volte in passato.

Una partita combattuta ed equilibrata, con un Milan che ha tirato fuori gli artigli a fronte delle numerose assenze che nelle ultime settimane hanno colpito la formazione di Stefano Pioli. Da Leao, uscito nell’ultima giornata per un problema muscolare, ad Okafor che in Nazionale ha riportato una lesione al bicipite femorale. Non ha comunque demeritato la Fiorentina, che una volta passata in svantaggio ha cercato in tutti i modi di riacciuffare il pari. Clamoroso prima l’errore commesso da Beltran a tu per tu con Maignan ad inizio ripresa, rovinato da uno stop impreciso dell’argentino. Decisiva, allo scadere, la parata in pieno volto del francese sulla conclusione a botta sicura di Mandragora.

E’ bastata dunque una sola rete al Milan con la conclusione vincente di Theo Hernandez dal dischetto per far rifiatare la classifica dei rossoneri.

Nella notte dell’esordio assoluto del classe 2008 Francesco Camarda – divenuto il più giovane debuttante di sempre in Serie A – San Siro torna dunque a gioire per una vittoria dei suoi ragazzi. Con questi tre punti, in attesa di Juventus-Inter di domani sera, il Milan si porta per una notte a -5 punti dal primo posto. Per quanto riguarda la formazione viola, invece, la sconfitta di questa sera segna una brutta battuta d’arresto nella lotta serrata per il quarto posto.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 31 punti; Juventus 29; Napoli 24*; Milan 26*; Atalanta* e Fiorentina 20*; Roma e Bologna 18; Monza e Lazio* 17; Torino 16; Frosinone 15; Lecce e Genoa 14; Sassuolo 12; Udinese 11; Empoli 10; Cagliari 9; Verona e Salernitana* 8

*una partita in più