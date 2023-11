DIRETTA Serie A, Salernitana-Lazio | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si apre la tredicesima giornata del campionato di Serie A, dopo gli impegni delle Nazionali, con la sfida Salernitana-Lazio

Dopo gli impegni delle Nazionali, con l’Italia che ha conquistato il pass per Euro 2024 ai danni dell’Ucraina, si torna in campo per la tredicesima giornata del campionato di Serie A: primo anticipo è quello tra Salernitana e Lazio.

I padroni di casa, guidati in panchina da Filippo Inzaghi, sono reduci dal pareggio subito in rimonta sul campo del Sassuolo di Alessio Dionisi e cercano la prima vittoria in stagione per rialzarsi e agganciare, momentamente, il Verona al penultimo posto della classifica. Di contro, i biancocelesti dell’allenatore Maurizio Sarri si presentano a questo appuntamento dopo lo scialbo pareggio a reti bianche contro la Roma di José Mourinho nel sentitissimo derby della Capitale. Anche i laziali sono a caccia di punti importanti per non perdere il treno che porta alla prossima edizione della Champions League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Arechi’ di Salerno.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-LAZIO

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Colulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi. All. F. Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Inter 31 punti; Juventus 29; Milan 23; Napoli 21; Atalanta e Fiorentina 20; Roma e Bologna 18; Monza e Lazio 17; Torino 16; Frosinone 15; Lecce e Genoa 14; Sassuolo 12; Udinese 11; Empoli 10; Cagliari 9; Verona 8; Salernitana 5