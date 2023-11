DIRETTA Serie A, Milan-Fiorentina | Formazioni UFFICIALI LIVE

Il sabato della tredicesima giornata del campionato di Serie A si chiude con l’importante sfida Champions tra Milan e Fiorentina

Si chiude il sabato della tredicesima giornata del campionato di Serie A, dopo i due anticipi Salernitana-Lazio e Atalanta-Napoli, con la sfida tra Milan e Fiorentina.

I padroni di casa, guidati in panchina da Stefano Pioli, non vivono un grande momento di forma e hanno chiuso con un pareggio sul campo del Lecce di Roberto D’Aversa la parentesi prima della pausa per le Nazionali. La vittoria in casa rossonera manca dal 7 ottobre scorso: 1-0 sul campo del Genoa dell’ex Alberto Gilardino con la decisiva, e contestata, rete di Christian Pulisic. Di contro, arriva in Lombardia con un carico d’entusiasmo la squadra viola, allenata da Vincenzo Italiano, dopo aver battuto nel derby tosco-emiliano il Bologna di Thiago Motta nel turno precedente. I toscani sono in piena lotta per un posto in Champions League e, con i tre punti, possono agganciare i rivali di giornata. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-FIORENTINA

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Pobega, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Pulisic. All. Pioli

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Martínez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: