Dalla ‘promessa’ di Chiesa all’incontro per Vlahovic: Giuntoli blinda la Juventus

La Juventus si blinda e lo fa provando ad allungare i contratti di tutti i suoi big: da Chiesa a Vlahovic, passando per Szczesny e Bremer

Testa sul campo ed è difficile immaginare qualcosa di diverso visto l’appuntamento che da qui a meno di 48 ore aspetta la Juventus. C’è l’Inter all’orizzonte e la possibilità di capire se davvero la squadra di Allegri potrà continuare a cullare il sogno di contendere lo scudetto ai nerazzurri fino alla fine.

C’è l’Inter all’orizzonte, ma il futuro non può sempre attendere ed allora testa al campo, ma anche ai rinnovi perché Giuntoli vuole blindare i big e magari sistemare un po’ meglio i conti. Sostenibilità è la parola chiave del nuovo corso bianconero ed allora tutti dovranno fare un passo in questa direzione, partendo da Dusan Vlahovic.

Il contratto scadrà nel 2026 ma vede l’ingaggio crescere fino a toccare i 12 milioni di euro: allora la società vuole allungare e spalmarlo, per alleggerire un po’ il monte stipendio. Un incontro potrebbe andare in scena a dicembre, mentre a fine stagione sarà il momento – rinnovo o meno – delle decisioni: puntare ancora su di lui o lasciarlo andare davanti all’offerta giusta? Molto dipenderà dalle cifre: quelle dei gol messi a referto in stagione e quelle delle (eventuali) proposte che arriveranno negli uffici della Juventus.

Rinnovo necessario per Federico Chiesa che ha il contratto in scadenza nel 2025. Come raccontato da Calciomercato.it, il recente incontro tra l’agente e la dirigenza non è servito ad annullare la distanza presente tra le parti. È questo il caso più urgente visto che tra un anno l’attaccante potrebbe liberarsi a zero, anche se la rassicurazione alla dirigenza è che non lo farà.

Calciomercato Juventus, Giuntoli blinda la difesa: tris di rinnovi

Vlahovic, Chiesa, ma non solo. Il più vicino al rinnovo di contratto è Bremer: il difensore brasiliano è legato alla società fino al 2027, ma obiettivo di Giuntoli anche in questo caso è dare fiato ai conti abbassando il costo di ammortamento annuale.

In trattativa c’è anche Szczesny per prolungare il suo contratto in scadenza nel 2025, mentre – come raccontato dalla nostra redazione – per Rugani nelle prossime settimane ci sarà l’incontro per il rinnovo con abbassamento dell’ingaggio attuale di 3,5 milioni di euro.