Tra Arabia Saudita e rinnovo con l’Inter: “Lautaro ha un sogno”

Lautaro Martinez è il trascinatore dell’Inter di Inzaghi: le parole dell’agente del ‘Toro’ argentino sul rinnovo e il futuro in maglia nerazzurra

Trascinatore e leader dell’Inter. Partenza a razzo in questa prima parte di stagione per Lautaro Martinez, che guiderà i nerazzurri domenica sera nello scontro scudetto dell’Allianz Stadium contro la Juventus.

Il campione del mondo argentino a ha già messo a segno 14 reti tra campionato e Champions League, segnando praticamente un gol a partita. Numeri da urlo, con l’Inter che si coccola il suo fuoriclasse e accelera per blindarlo alla corte di Simone Inzaghi. Lautaro è in scadenza nel 2026 e la dirigenza di Viale della Liberazione ha proposto un rinnovo biennale all’attaccante, con ritocco dell’ingaggio a sfiorare gli 8 milioni di euro a stagione. L’Ad Marotta si è detto fiducioso sul prolungamento del ‘Toro’ albiceleste, così come il suo agente Alejandro Camaño nei giorni scorsi ai microfoni di TvPlay.

Il rappresentante di Lautaro Martinez ha confermato la fiducia per il nuovo accordo fino al 2028 con l’Inter: “Stiamo dialogando per ricevere una proposta che possa soddisfare Lautaro. Non è facile, nel senso che non è una cosa dall’oggi al domani, ma stiamo lavorando per arrivare a un accordo positivo. Problemi? Non credo ce ne saranno”, le parole di Camaño al quotidiano ‘Tuttosport’.

Calciomercato Inter, l’agente di Lautaro Martinez sul rinnovo: “Vogliamo arrivare a un accordo”

Camaño prosegue sulla trattativa per il rinnovo: “Abbiamo un’ottima relazione con i nerazzurri, abbiamo già avuto le prime discussioni. Incontro? Lo faremo nel momento più adeguato, sicuramente”.

Lautaro Martinez l’ultima estate ha rispedito al mittente le super offerte dall’Arabia Saudita: “Verissimo. Non è una scelta strana: non lo è per uno che tiene così chiaro il progetto di vita, il sentimento di appartenenza, il quanto stia bene nel club anche perché si sente valorizzato dalla società. Non dimentichiamo tutti i successi dei nerazzurri e che parliamo della squadra vicecampione d’Europa. Lautaro, insieme ai suoi compagni e al tecnico, si sente parte di questo successo. La verità è che Lautaro incarna i valori dell’Inter, quindi siamo tutti felici e speriamo di poter arrivare ad un accordo con i nerazzurri“.

Camaño conclude: “Credo sia sulla strada giusta per conquistare il Pallone d’Oro. Lui è un giocatore completo, che segna e fa anche assist. Ha una tecnica invidiabile ed è un grande lavoratore. Dove può arrivare? Lautaro ha un sogno e si chiama Inter“.