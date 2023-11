Milan, affare vicino alla conclusione: vola in Premier per 23 milioni

L’obiettivo del Milan sembra vicino al trasferimento in Premier League per un cifra intorno ai ventitré milioni di euro

La Serie A è pronta a tornare dopo la sosta per le nazionali che ha visto gli azzurri qualificarsi al prossimo Europeo grazie ai quattro punti conquistati con Macedonia del Nord e Ucraina. Uno dei match più interessanti della tredicesima giornata è, senza ombra di dubbio, quello che mette di fronte Milan e Fiorentina. I rossoneri hanno bisogno dei tre punti per sfruttare il big match tra Juventus ed Inter ma soprattutto tornare al successo dopo i due pareggi e le due sconfitte nelle ultime quattro partite di campionato.

Non sarà una partita semplice considerando la qualità dei viola e una situazione veramente complessa a livello di infortuni; tra i reparti maggiormente colpiti troviamo la difesa dove Kalulu e Pellegrino torneranno a disposizione solamente nel nuovo anno con il francese out fino a marzo. Un problema non da poco considerando anche la carta d’identità di Kjaer, non più giovanissimo.

Bisogna trovare una soluzione e il mercato di gennaio può dare una grande mano; nella prossima sessione invernale, infatti, non è da escludere che la società rossonera possa cercare un difensore da regalare a Pioli in modo da affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. Tra i possibili obiettivi troviamo, come riportato da footballinsider247, Arouna Sangante; il centrale però sembra destinato a volare in Premier League.

Milan, Sangante si allontana: possibile approdo in Premier League

Il difensore, classe 2002, è in forza al Le Havre e sta disputando una stagione decisamente positiva. La squadra occupa il settimo posto in Ligue One e, dopo dodici giornate, è in piena corsa per un posto nella prossima Europa League. Gran parte del merito va attribuita a Arouna Sangante; il centrale, capitano del Le Havre, ha giocato dieci partite e in cinque di questa la sua squadra ha tenuto la porta inviolata.

Il contrato del giocatore scade il trenta giugno del 2026 ed è valutato intorno ai venti milioni di sterline che corrispondono a ventitré milioni di euro. Una cifra importante con il Milan che rischia di vedere il difensore trasferirsi in Premier League; sono diverse le squadre, nel massimo campionato inglese, ad aver messo gli occhi su Sangante a testimonianza delle ottime prestazioni fornite fino a questo momento.

Newcastle, Wolverhampton e Fulham hanno messo gli occhi sul centrale e, nel prossimo mercato invernale, potrebbero dar vita ad una vera e propria asta per aggiudicarsi le prestazioni del classe 2002. Situazione complicata per il Milan che, come detto, ha bisogno di rinforzare la rosa con un nuovo difensore.