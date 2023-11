Sorteggio Euro2024, ora è UFFICIALE: decisa la fascia dell’Italia

La vittoria della Croazia manda l’Italia in quarta fascia ai sorteggi per Euro2024 in programma il 2 dicembre: rischio girone di ferro

Il rischio c’era, ora è diventato realtà. L’Italia si presenterà ai sorteggi di Euro2024 in quarta fascia, con il rischio alto di beccare un girone impegnativo.

Servivano i risultati di questa sera per averne l’ufficialità, anche se nell’aria c’era già la sensazione che il ‘miracolo’ non fosse possibile. Così la vittoria della Croazia certifica per Spalletti la partenza dal quarto gruppo con la possibilità di incroci pericolosi.

Il sorteggio si terrà il prossimo 2 dicembre alle ore 18 ad Amburgo e decreterà i sei gironi da quattro squadre di Euro2024. Passeranno agli ottavi le prime due di ogni girone, più le quattro migliori terze, quindi fase ad eliminazione diretta fino ad arrivare alla finale di Berlino del 14 luglio.

Euro2024, sorteggio: le quattro fasce

Queste le fasce del sorteggio con l’Italia già certa di prendere una delle sei teste di serie (5 vincitrici dei gironi di qualificazione più la Germania come paese ospitante”.

PRIMA FASCIA: Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra

SECONDA: Danimarca, Ungheria, Austria, Albania, Turchia, Romania

TERZA FASCIA: Croazia, Scozia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, Olanda

QUARTA FASCIA: Italia, Svizzera, Serbia e le tre vincitrici dei playoff

I playoff vedranno impegnate dodici squadre divise in tre raggruppamenti: nel gruppo A si sfideranno per un posto in Germania il Galles, la Polonia, la Finlandia e l’Estonia. Nel raggruppamento B, invece, ci sono Israele, Bosnia, Islanda e Ucraina. Infine, un posto conteso tra Georgia, Lussemburgo, Grecia e Kazakistan.