La Juventus è lontana: lo prende l’avversaria dell’Inter

C’è un ostacolo in più per la Juventus sul mercato: i prossimi avversari dell’Inter irrompono nella corsa al giocatore

La Juventus ha chiuso l’ultimo bilancio con una perdita di 123 milioni di euro, dove spicca il ‘buco’ sulla mancata partecipazione in Champions League da oltre 48 milioni.

L’aumento di capitale da 200 milioni di euro della controllante Exor darà un po’ di respiro alle casse bianconere, ma intanto la dirigenza della Continassa deve fare di necessità virtù e sfruttare le occasioni di mercato in vista della finestra di gennaio. L’obiettivo prioritario vista l’emergenza (dettata dalle squalifiche di Pogba e Fagioli) è rimpolpare il centrocampo di Massimiliano Allegri, con il Dt Giuntoli che resta in pressing specialmente su Kalvin Phillips. L’inglese può liberarsi dal Manchester City e la Juve cerca l’intesa per strapparlo alle altre pretendenti. Più difficile invece la strada che porta agli altri profili nei radar dei dirigenti bianconeri: da Hojbjerg a Fabian Ruiz, passando per De Paul e Samardzic. Inoltre la ‘Vecchia Signora’ è attenta anche alle opportunità low cost negli altri ruoli, in vista specialmente della prossima estate.

Calciomercato Juventus, ostacolo Real Sociedad nella corsa a Hermoso

Sotto la lente d’ingrandimento ci sono diversi profili in scadenza di contratto e che senza rinnovo si libererebbero a parametro zero a fine stagione.

Uno di questi è Mario Hermoso, seguito da tempi non sospetti dalla Juventus per il reparto arretrato. Il 28enne centrale spagnolo difficilmente rinnoverà l’accordo con l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, che terminerà il prossimo 30 giugno. Giuntoli e il braccio destro Manna monitorano la situazione, ma devono guardarsi dalla concorrenza della Real Sociedad come riporta il portale iberico ‘Fichajes.net’. Gli avversari dell’Inter in Champions League potrebbero perdere un alfiere della difesa basca come Le Normand e avrebbero individuato in Hermoso il sostituto ideale a gennaio. Senza rinnovo l’Atletico potrebbe abbassare il prezzo a 10 milioni di euro per non perderlo gratis a giugno, con il giocatore che spinge per l’addio. La Real Sociedad fa sul serio per Hermoso: un ostacolo in più per la Juve nella corsa al difensore spagnolo.