Juve, UFFICIALE il rinnovo: firma fino al 2028

Novità importante per la Juventus, arriva il rinnovo fino al 2028: la firma è ufficiale

La Juventus lo ha messo da tempo nel mirino per caratteristiche tecniche e fisiche. Ora però il suo possibile approdo in bianconero rischia di complicarsi.

Perché lo Strasburgo ha ufficializzato il rinnovo di Habib Diarra. Il giovanissimo centrocampista nato in Senegal e nazionale giovanile francese, ha fino ad ora collezionato 9 presenze con un gol e un assist in questo campionato. Il nome di Diarra in casa bianconera è stato molto caldo nel corso dell’estate. Sulle sue tracce, tra le altre società, c’erano Nottingham Forest e Lens, ma alla fine il giovane centrocampista è rimasto allo Strasburgo. Ed ora il club alsaziano ha ufficializzato il suo prolungamento, con un rinnovo di un anno.

Lo Strasburgo ha infatti ufficializzato la firma del giocatore classe 2004 che ha prolungato il proprio contratto sino al 2028.

Diarra, prodotto del settore giovanile della formazione biancoblù, è uno dei gioielli più pregiati della società transalpina, il cui proprietario è Todd Boehly, che è proprietario anche del Chelsea. Ed ora il rinnovo contrattuale di Diarra rischia di complicare e non poco le cose per la Juventus: i progressi del ragazzo stanno facendo lievitare il prezzo e il prolungamento innalza le pretese del club alsaziano. Questo il comunicato ufficiale diramato dallo Strasburgo:

“Prodotto puro dell’accademia, alla quale è arrivato nel 2018 dall’FC Mulhouse, Habib Diarra (19 anni) ha prolungato il suo contratto per un anno. Il centrocampista della nazionale francese giovanile è ora legato al Rc Strasburgo fino a giugno 2028”.