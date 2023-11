Inter, delusione totale: il club si è già stancato

Inter, è delusione totale dopo i primi mesi: il club si è già stufato e le chance di una permanenza sembrano ridotte al minimo

In questi primi mesi nella nuova avventura in Ligue 1, l’impatto di Joaquin Correa è stato praticamente pari a zero. Certo la situazione in quel di Marsiglia non ha aiutato con il cambio allenatore e i tifosi in rivolta, ma l’argentino si è fino ad ora rivelato una grossa delusione.

Arrivato all’Olympique Marsiglia in prestito dall’Inter con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla Champions League, Correa fino ad ora ha collezionato 9 presenze tra campionato ed Europa League, senza né segnare né fornire assist. Un rendimento pessimo, che porterà il club ad investire in attacco nel mercato di gennaio. Almeno questa è la richiesta fatta dal tecnico dei transalpini Rino Gattuso. L’allenatore italiano ha richiesto a gran voce rinforzi, anche nel corso dell’ultima conferenza stampa.

Inter, Correa delude a Marsiglia e Gattuso chiede rinforzi

Una richiesta in primis dovuta al fatto che l’Om perderà diversi giocatori a gennaio per la Coppa d’Africa, ma anche per il cattivo rendimento di Correa.

‘Foot Mercato’ sottolinea come in casa marsigliese siano profondamente delusi dalle prestazioni dell’argentino. E il club transalpino sta valutando diversi profili. Uno tra questi è Kamada della Lazio, ma sembra molto difficile poter convincere il club biancoceleste. Il vero obiettivo sarebbe però un esterno d’attacco da impiegare nel 4-3-3 di Gattuso. Lo stesso allenatore ha fatto presente come diversi giocatori potrebbero non essere a disposizione da gennaio per via della Coppa d’Africa. Aubameyang resterà, ma Harit, Sarr e Ndiaye sono solo alcune delle partenze (quasi) sicure: “La rosa si ridurrà a 18, ci servono rinforzi. Non faccio nomi, anche perché all’interno della società sono più bravi di me” ha sentenziato l’allenatore.

Dalla Francia sottolineano però come il futuro di Correa in quel di Marsiglia sembri sempre più agli sgoccioli. Molto difficile comunque che il calciatore possa lasciare la Francia a gennaio: l’Inter spera in una ripresa da parte di Correa, con la speranza di poter incassare il riscatto. Tutto però dipenderà dalla qualificazione Champions, con il club transalpino che ha due strade da poter percorrere. Al momento quella in campionato sembra essere abbastanza tortuosa, visto la distanza dalle prime posizioni.