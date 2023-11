Incidente per Balotelli, auto distrutta

Mario Balotelli protagonista di un incidente stradale: auto distrutta, ma il giocatore è uscito illeso

Paura per Mario Balotelli in quel di Brescia. L’attaccante italiano, tornato all’Adana Demirspor lo scorso settembre (fino ad ora ha collezionato 5 presenze e tre gol in campionato), è uscito di strada con la sua auto, distruggendo la vettura.

Balotelli stava percorrendo via Orzinuovi in serata, attorno alle 20.30 ed è uscito di strada. Il calciatore è uscito, per fortuna, illeso dall’abitacolo. Tutti gli airbag dell’auto sono scoppiati. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno provveduto a medicare Balotelli, che attualmente si trova in Italia perché infortunato per un problema al ginocchio. Il giocatore è stato medicato e sottoposto a dei test.