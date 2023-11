Al Milan non c’è tregua, UFFICIALE: operazione e lungo stop

Momentaccio per il Milan a tutti i livelli e settori: dopo Okafor, Leao, Loftus-Cheek, Kalulu e gli altri un altro brutto stop

Non c’è proprio pace per il Milan, a tutti i livelli. In queste ore Stefano Pioli sta fronteggiando un’emergenza incredibile a livello di infermeria, soprattutto in attacco dopo che la difesa era stata già martoriata dagli stop di Kjaer, Thiaw e Kalulu.

Poi la cattiva sorte si è accanita sull’attacco, visto che nei giorni scorsi si è fatto male Rafael Leao che dovrebbe saltare anche la supersfida col Borussia Dortmund, poi c’è Giroud che sarà squalificato contro la Fiorentina, ma la novità ha riguardato Noah Okafor che è tornato dalla Svizzera con una lesione muscolare. Ma, come detto, il momentaccio più che del Milan sembra di Milanello tutta. Anche la Primavera infatti dovrà rinunciare per diverso tempo a uno dei suoi talenti. Parliamo di Vincenzo Perrucci, centrocampista classe 2005 che nelle scorse ore “è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per riparare una lesione condrale. L’operazione è stata eseguita con successo dal Prof. Pozzoni presso l’Istituto Ortopedico Galeazzi. Vincenzo è già stato dimesso e inizierà il percorso riabilitativo dopo un primo breve periodo di riposo”. A comunicarlo è stato l’account ufficiale su X del settore giovanile rossonero.

Vincenzo Perrucci è uno dei tanti talenti della cantera del Milan, non è un titolare fisso ma si è già messo in mostra in questa prima parte di stagione. Ha giocato in campionato, ma anche in Coppa Italia e Youth League mettendo insieme un totale di 13 presenze. Il classe 2005 di Tradate ha anche segnato due gol, entrambi contro il Bologna in Primavera 1. Una situazione generale che ha portato Stefano Pioli a convocare e puntare sul suo coetaneo Francesco Camarda, attaccante di ottime prospettive. Per Perrucci non sono stati comunicati i tempi di recupero, ma dovrà comunque rimanere ai box per parecchio tempo.