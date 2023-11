Gran Galà del Calcio: grande successo per la dodicesima edizione

Due giorni fa si è tenuta a Salerno la dodicesima edizione del Gran Galà del Calcio, ideato da Donato Alfani

Grande serata di calcio a Salerno, dove nella giornata del 21 novembre si è tenuta la dodicesima edizione del Gran Galà del Calcio Italiano.

Nel corso della prestigiosa kermesse calcistica, ideata dal giornalista e project manager Donato Alfani, sono stati premiati tanti protagonisti del mondo del pallone, a partire da Mario Giuffredi, nominato miglior procuratore.

Tra gli atletici, il riconoscimento più ambito, quello di Miglior Calciatore dell’anno, è andato a Giovanni Di Lorenzo, campione d’Italia con il Napoli. Un altro azzurro, Matteo Politano è stato, invece, il Miglior Centrocampista Laterale Destro).

Gran Galà del Calcio: da Parisi a Zaccagni: ecco i premiati

Premi anche per Nicolò CASALE (Miglior Difensore dell’anno), Fabiano PARISI (Miglior Giovane Calciatore dell’anno), Luca RANIERI (Miglior Giocatore Rivelazione dell’anno ), Cristiano BIRAGHI (Miglior Terzino Sinistro), Mattia ZACCAGNI (Miglior Centrocampista Laterale Sinistro), Michael FOLORUNSHO (Miglior Centrocampista dell’anno), Salvatore Esposito (Miglior esordiente serie A), Sebastiano Esposito (Miglior giovane serie B), Pasquale MAZZOCCHI (Miglior Terzino Destro).

Premiati tanti calciatori del Frosinone anche per l’ultima stagione in Serie B:come Giuseppe Caso, miglior calciatore dell’anno, Stefano Turati , nominato miglior portiere, e Walid Cheddira, miglior attaccante.

Durante la manifestazioni sono stati premiati anche giocatori e dirigenti di Serie C e giornalisti, che si sono distinti per il loro lavoro come Tommaso Turci, ‘Miglior giornalista Bordocampo Uomo’.