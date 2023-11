Calciomercato Genoa, rivoluzione in attacco: se arriva lui rischiano il posto in due

Il Genoa, nella prossima sessione invernale di mercato, potrebbe aggiungere un centravanti alla rosa di Gilardino

La sosta per le nazionali sta volgendo al termine con il campionato di Serie A pronto a tornare con diverse sfide interessanti. I riflettori saranno, ovviamente, puntati sul big match tra Juventus ed Inter ma il calendario prevede match di livello anche in altre latitudini della classifica. Per quanto riguarda la lotta salvezza sarà molto importante il match tra Frosinone e Genoa con i rossoblù reduci dalla vittoria, per uno a zero, contro il Verona.

Gilardino vuole un risultato positivo in modo da conquistare altri punti importanti contro una diretta concorrente; l’obiettivo del Genoa, come detto, è la permanenza in Serie A e per raggiungerlo non è escluso che la società possa intervenire sul mercato nella sessione invernale in modo da rinforzare la rosa a disposizione del tecnico ed aumentare le chance di ottenere la salvezza senza troppe difficoltà.

Uno dei reparti su cui il club potrebbe intervenire è quello offensivo; in attacco il Genoa ha due giocatori fondamentali come Retegui e Gudmundsson ma non è escluso un nuovo innesto in modo da avere una soluzione in più. Da questo punto di vista occhio al nome di Batshuayi; l’attaccante classe 1993, in forza al Fenerbahce, sembra essere finito nel mirino del club rossoblù come riportato da sporx.

L’attaccante, in questa stagione, ha realizzato quattro gol e tre assist tra tutte le competizioni; il contratto del giocatore scade il prossimo trenta giugno ma il club turco, per lasciarlo andare via, sembra chiedere non meno di sette milioni di euro. Genoa interessato e il suo eventuale arrivo metterebbe a rischio la permanenza di due giocatori.

Calciomercato Genoa, piace Batshuayi: Ekuban e Puscas a rischio?

Come abbiamo detto, il Genoa sembra essere interessato a Batshuayi come soluzione per andare a rinforzare l’attacco dei rossoblù; è chiaro che il suo eventuale arrivo porterebbe delle riflessioni per quanto riguarda il reparto offensivo. Gilardino ha in Retegui e Gudmundsson giocatori imprescindibili e a cui è praticamente impossibile rinunciare; il loro apporto può essere determinante nel raggiungimento della salvezza.

Proprio per questo, l’eventuale arrivo di Batshuayi metterebbe in pericolo la posizione di Ekuban e Puscas; entrambi, fino a questo momento, non hanno ancora trovato la via della rete. Serve dare una risposta importante onde evitare brutte sorprese nel corso del prossimo mercato invernale.

Le prossime partite rischiano di essere fondamentali per il futuro di Ekuban e Puscas. Nel sistema di gioco di Gilardino sono due gli attaccanti e, averne sette in rosa (bisogna menzionare anche Messias e Malinovskyj), potrebbe rappresentare un problema.