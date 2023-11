Blitz del Real Madrid: 35 milioni nelle casse dell’Inter

Le ultime di calciomercato provenienti dalla Spagna hanno come protagonista un big della squadra di Inzaghi. Ecco tutti i dettagli

Nelle prossime due sessioni di calciomercato, il Real Madrid proseguirà nella sua opera di rinnovamento della rosa. Sul taccuino delle ‘Merengues’ guidate da Carlo Ancelotti ci sono anche dei calciatori che militano nella nostra Serie A. Nello specifico, anche un big dell’Inter di Inzaghi capolista del campionato.

Il Real vuole rinnovarsi anche sulle corsie esterne. Per quella di destra, dove da anni domina Carvajal con la sua intelligenza tattica ed esperienza, i radar sarebbero puntati adesso su Denzel Dumfries.

L’olandese ha iniziato alla grande la sua terza stagione con la maglia nerazzurra: 4 gli assist e 2 i gol in 14 partite per il classe ’96 a cui Marotta e Ausilio vogliono rinnovare il contratto attualmente in scadenza a giugno 2025.

L’ex Psv viaggia verso la firma con l’Inter fino al 2027, con possibile opzione per un ulteriore anno. Il suo ingaggio dovrebbe salire a circa 4 milioni, come Dimarco anche lui prossimo al prolungamento.

Naturalmente il rinnovo non vorrà dire incedibilità, Dumfries può lasciare Milano l’estate prossima in caso di offerta all’altezza del suo valore. Il club di viale della Liberazione lo valuta suo 60 milioni di euro, ma è probabile che anche a molto meno darebbe il via libera.

40/45 milioni, poi molto dipenderà da come andrà il resto della stagione e da quante/quali società si faranno sotto per lui, potrebbero bastare a ottenere il sì dei nerazzurri, che per esigenze di bilancio mettono sempre a conto la cessione di almeno un big nella finestra estiva.

Real su Dumfries, ma 35 milioni non bastano per il sì dell’Inter

Stando alle indiscrezioni del portale spagnolo ‘todofichajes’, il Real Madrid vorrebbe spendere non più di 35 milioni di euro per il cartellino del ventissettenne di Rotterdam.

È chiaro che a cifre del genere non ci sarebbero possibilità per un accordo con Zhang o chi per lui, anche perché sul numero 2 potrebbero benissimo tornare un paio di big della Premier. Proprio in questi giorni alcuni rumors inglesi hanno rilanciato la candidatura del Manchester United, ma per Dumfries potrebbero in realtà muoversi anche società britanniche di minor prestigio ma con forza economica rilevante come West Ham, Newcastle e Aston Villa. Certo, il Real è unico, il Real è sempre il Real tuttavia per prendere Dumfries 35 milioni sicuramente non basterebbero.