Suona l’allarme per la Juve: il big di Allegri ‘chiama’ la Premier

La Juventus guarda al futuro ma deve anche monitorare la situazione dei suoi big: minaccia della Premier su una delle colonne di Allegri

Cinque vittorie consecutive e il mirino sulla sesta, per credere veramente allo scudetto. La Juventus di Massimiliano Allegri, anche se in campo non incanta, ha ritrovato continuità di risultati e sembra finalmente competitiva per il titolo. La prova del nove domenica sera, nello scontro diretto contro l’Inter, per aprire nuovi e impensabili scenari a inizio stagione.

Una gara, quella con i nerazzurri, che non sarà decisiva in un verso o nell’altro, ma potrà dare indicazioni interessanti. E con una Juventus in grado di lottare per il primato fino alla fine, il mercato di gennaio, per i bianconeri, può diventare molto interessante. La società potrebbe fiondarsi su innesti importanti, di sicuro qualcosa si farà a prescindere per puntellare la rosa di Allegri. Mettendo magari le basi per una campagna acquisti dal rinnovato slancio in estate e la ricostruzione di un ciclo vincente. Al tempo stesso, però, la Juventus deve guardare con grande attenzione al futuro dei suoi giocatori più importanti. Di fronte a offerte di un certo tipo, trattenere i big potrebbe non essere facile. E da qualcuno arrivano segnali di un futuro che potrebbe essere lontano da Torino.

Juventus, il ‘messaggio’ di Bremer che inquieta i bianconeri

E’ il caso di Gleison Bremer, che è stato intervistato dal ‘Telegraph’ e ha ammesso di vedere nel suo orizzonte futuro la Premier League.

“La Premier è un campionato molto emozionante, ci sono partite divertenti – ha spiegato – Un giorno mi piacerebbe giocare lì, ci sono un paio di difensori a cui faccio riferimento che hanno giocato in quel torneo. Penso a David Luiz e a Kompany, sono giocatori cui mi ispiro”. Chiarendo che “per il momento sono concentrato sulla Juventus e nel vincere trofei con loro”. Di sicuro, però, come ricordato da ‘Tuttosport’, se arrivassero proposte da 60-70 milioni per il brasiliano, resistere sarebbe complicato.