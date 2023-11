Squalifica dimenticata: ricorso e sconfitta a tavolino

Il ricorso blocca il risultato del match e rende possibile la sconfitta a tavolino: tutta colpa di una squalifica di due anni fa

Una squalifica dimenticata e mai scontata. Rischio sconfitta a tavolino dopo che il giudice sportivo ha deciso di non omologare il risultato del match.

Il caso riguarda il Girone E della Serie D e il match disputato domenica scorsa tra Ghiviborgo e Orvietana. La partita è terminata sul punteggio di 1-1 ma i padroni di casa hanno preannunciato reclamo per la possibile presenza in campo di un calciatore squalificato.

Il riferimento è a Francesco Fabri, classe 2003, che non avrebbe scontato una squalifica risalente a due anni fa. Secondo la versione del Ghiviborgo, il calciatore dovrebbe ancora scontare il turno di stop preso due stagioni fa quando era tesserato per la primavera del Perugia.

Lo scorso anno il 20enne ha vestito per due partite la maglia del Grosseto, sempre in Serie D, per poi scendere in Eccellenza e disputare il resto del campionato con l’Olympia Thyrus. Il problema è che Fabri sarebbe sceso in campo in tutte le partite della scorsa stagione tranne una, in cui è stato assente per una squalifica rimediata per somma di ammonizioni.

Serie D, in campo da squalificato: l’Orvietana rischia lo 0-3 a tavolino

Se la versione contenuta nel reclamo del Ghiviborgo fosse confermata, la Procura Federale potrebbe decidere per l’assegnazione dello 0-3 a tavolino, togliendo quindi all’Orvietana il punto conquistato sul campo.

Dal canto suo, la società toscana si mostra tranquilla, almeno per quanto concerne l’eventualità di una penalizzazione da aggiungere alla sconfitta. A dare fiducia al club è il precedente dello scorso anno, quando il Seravezza schierò Maffei nonostante una squalifica e venne sanzionata con la sconfitta a tavolino ma senza penalità di punti.