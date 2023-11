“Non è un mistero”: Zaccagni-Juve, arriva la conferma ufficiale

Dichiarazioni importanti dell’agente dell’esterno della Lazio per il quale si sta muovendo il Football director bianconero Cristiano Giuntoli

In diretta a Tv Play, l’agente di Zaccagni ha in sostanza confermato quanto scritto stamane da Calciomercato.it. Ovvero che sull’esterno della Lazio è forte la Juventus.

“Non è un mistero che Giuntoli abbia fatto di tutto per portarlo a Napoli qualche anno fa. Era tutto fatto tra il club azzurro e il Verona… Quindi dire che piace ai bianconeri è come scoprire l’acqua calda”.

Il Football director della Juve si è già attivato per l’esterno di Cesena con cui Lotito sta avendo delle difficoltà per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2025.

“Ora è concentrato solo sulla Lazio – ha sottolineato Giuffredi a Tv Play – Poi come si dice, chi vivrà vedrà. A Mattia farebbe piacere restare a Roma, ma i rinnovi si fanno in due. Se ci sono problemi con Lotito per le commissioni di Hysaj? È tutto risolto – ha risposto – i miei avvocati mi avevano informato di una situazione che non conoscevo, però ho sentito il presidente ed è tutto risolto”.