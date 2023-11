Dimissioni UFFICIALI: terremoto societario

Colpo di scena in Spagna: arrivano le dimissioni di Javier Tebas, presidente de La Liga. Ecco cosa sta succedendo

Proprio il giorno dopo essere salito sul palco del Social Football Summit 2023, Javier Tebas, presidente de La Liga ha preso una decisione clamorosa.

L’ormai ex numero uno del campionato spagnolo ha presentato infatti le proprie dimissioni. Una decisione sorprendente ma presa a margine della scadenza del mandato, che si sarebbe esaurito naturalmente il prossimo 23 dicembre.

Una scelta strategica presa per portare avanti il ​​processo elettorale previsto per il 2024 al quale si presenterà per candidarsi per un quarto mandato. Lo stesso Tebas ha quindi ufficializzato le dimissioni con un messaggio sul suo profilo X: “Pochi minuti fa ho presentato le mie dimissioni da Presidente de la Liga prima della scadenza del mio mandato, terminato il 23 dicembre. Si aprirà un nuovo processo elettorale in cui mi presenterò, quindi chiederò l’appoggio e la fiducia dei club per affrontare le sfide che ci attendono”.