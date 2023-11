Dalla rinascita al futuro: Reinier ha scelto il prossimo club

Reinier, uno dei punti fermi del Frosinone, sta vivendo una stagione importante e sembra aver scelto il suo prossimo club

La pausa per le nazionali sta volgendo al termine con la Serie A pronta a tornare nel prossimo weekend; è chiaro come il match più importante di giornata sia il derby d’Italia tra Juventus ed Inter ma il calendario mette di fronte sfide interessanti per tutte le latitudini della classifica. In ottica salvezza dobbiamo menzionare il match tra Frosinone e Genoa, una partita fondamentale per entrambe le squadre.

Dopo dodici giornate i ragazzi di Di Francesco sono, senza ombra di dubbio, una delle soprese del massimo campionato italiano; squadra con una precisa identità di gioco e la voglia di fare la partita indipendentemente dall’avversario. Caratteristica che abbiamo visto anche contro l’Inter, nell’ultimo match di campionato dove il Frosinone ha avuto le occasioni per far male ai nerazzurri.

L’obiettivo del club è quello di raggiungere la salvezza e farlo il prima possibile; Di Francesco, per ottenere la permanenza nel massimo campionato italiano, può contare su giocatori di assoluto livello. Uno di questi è, senza dubbio, Soulé; il fantasista sta disputando una stagione decisamente importante e le sue caratteristiche (abile nell’uno contro uno e nel creare la superiorità numerica) possono risultare determinanti nel raggiungimento dell’obiettivo.

Non solo Soulé come giocatore che può trascinare il Frosinone alla salvezza; Di Francesco può contare anche su Reinier. Il classe 2002, arrivato in prestito dal Real Madrid, ha iniziato la stagione in panchina ma alla prima occasione da titolare è risultato decisivo con la rete del momentaneo uno a zero contro il Verona.

Da quel momento l’esterno offensivo è diventato un punto fermo della rosa di Di Francesco risultando determinante anche in Coppa Italia con la rete in casa del Torino che ha regalato ai suoi compagni la qualificazione agli ottavi di finale.

Reinier e il futuro: tutto già deciso

Una stagione importante per Reinier; il classe 2002 è diventato un punto fermo della rosa del Frosinone risultando determinante grazie alle sue qualità nell’uno contro uno. Sotto la guida di Di Francesco può crescere e vivere un campionato importante con l’obiettivo di risultare decisivo nella salvezza della sua squadra.

Qualità importanti e prestazioni di un certo livello; abbiamo parlato di una stagione che può essere decisiva per il futuro del giocatore. Da questo punto di vista Reinier sembra avere le idee piuttosto chiare; il fantasista, in una lunga intervista ad As, ha affrontato diversi argomenti tra cui quello relativo sul futuro.

Il sogno del classe 2002 è quello di esordire con la maglia del Real Madrid e diventare protagonista in uno dei club più importanti all’interno del panorama calcistico. Prima però è necessario fare bene al Frosinone e trascinare la squadra verso la salvezza.