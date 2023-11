Conte in Serie A, indizio sulla nuova squadra: hanno svelato i numeri

Il futuro di Antonio Conte continua a tenere banco senza soluzione di continuità. L’indizio a sorpresa che spariglia le carte

Non passa un giorno ormai senza che il profilo di Antonio Conte non venga accostato a quelle big che potrebbero cambiare la propria guida tecnica. Sondato a più riprese dal Napoli, l’ex allenatore del Tottenham ha calamitato l’interesse di diversi club di Serie A e non solo.

In tempi e in modi diversi il profilo di Conte è entrato infatti in orbita Manchester United. Lo scenario, però, è molto più complicato di quanto si pensi. Sotto questo punto di vista, le porte ad un ritorno in Serie A dell’allenatore salentino non possono essere chiuse a priori. Un ritorno alla Juventus, dopo il restyling avviato dai bianconeri nelle ultime stagioni, sembra molto di più di una semplice suggestione. Lo stesso Conte, però, pur ribadendo la volontà di trascorrere del tempo con la famiglia, non ha nascosto il fatto di essere allettato all’idea di approdare un giorno in una piazza calda come Napoli o Roma. A tal fine, gli ultimi movimenti dei bookmakers non possono essere trascurati.

Conte-Roma, bookmakers scatenati: le opzioni Napoli e Milan inseguono

Secondo i betting analyst, infatti, la candidata più autorevole a mettere le mani su Antonio Conte sarebbe proprio la Roma. Goldbet e Better, infatti, bancano il possibile approdo di Conte sulla panchina giallorossa ‘solo’ 3.50 volte la posta. Cifra ancora più bassa su Sisal, dove il binomio Conte-Roma paga 3 volte la posta.

Effettivamente il futuro di José Mourinho è ancora tutto da scrivere. Non sono state ancora prese decisioni ufficiali in tal senso e non sono esclusi colpi di scena. Ad ogni modo, il divario di quota rispetto alle altre compagini è evidente. Puntando un euro sul possibile approdo di Conte al Napoli, ad esempio, se ne vincerebbero sei. Dopo la scelta di puntare su Mazzarri come traghettatore, non è escluso che il patron Aurelio De Laurentiis opti per un nuovo ribaltone tentando di convincere in tutti i modi l’ex CT della Nazionale. Sia pur particolarmente caldeggiata, l’opzione Napoli ‘insegue’ la candidatura giallorossa. Più staccate, infine, le piste Milan (bancata a 9 da Sisal e Goldbet), Juventus ed Inter (entrambe a 10). Staremo a vedere cosa succederà.