Chiesa via dalla Juventus: si chiude per 44 milioni

Chiesa brilla in Nazionale, mentre il rinnovo con la Juventus resta in bilico: il numero sette potrebbe lasciare i bianconeri senza la firma sul nuovo contratto

La Juventus ritrova un Federico Chiesa rigenerato dopo la parentesi con la Nazionale. Il numero 7 bianconero è stato uno dei trascinatori dell’Italia di Spalletti, che ha staccato il pass per i prossimi Europei in Germania.

Adesso l’ex Fiorentina è atteso come uno dei grandi protagonisti per il Derby d’Italia contro l’Inter, con la Juventus distante due punti in classifica rispetto alla capolista nerazzurra nella corsa scudetto in campionato. Chiesa è praticamente certo di una maglia da titolare in attacco, mentre per l’altro posto al suo fianco sarà ballottaggio tra Kean e Vlahovic. L’attaccante italiano classe ’97 vuole ritrovare anche la via del gol in bianconero dopo la doppietta in azzurro con la Macedonia: con la ‘Vecchia Signora’ non segna infatti dal 23 settembre nella sfida in casa del Sassuolo. Intanto a tenere banco extra campo è il rinnovo di Chiesa, con le parti che sono ancora distanti dopo i contatti delle ultime settimane.

Calciomercato Juventus, Liverpool in pressing per Chiesa

L’ex Fiorentina è in scadenza nel giugno 2025 e il suo entourage ambisce a un ingaggio ancora più corposo rispetto ai 5 milioni di euro che percepisce attualmente alla Continassa.

Senza la fumata bianca sul prolungamento occhio quindi a un possibile addio in estate del numero sette, che rimane sempre in orbita Premier League in caso di divorzio dalla ‘Vecchia Signora’. Sul 26enne giocatore c’è soprattutto il pressing del Liverpool, che lo avrebbe individuato come il sostituto perfetto di Luis Diaz se dovesse il colombiano lasciare la squadra di Klopp per approdare al Barcellona come scrive il portale ‘Todofichajes.com’. Il tecnico tedesco dei ‘Reds’ stravede inoltre per Chiesa, che chiederebbe alla Juve un ingaggio al livello del compagno Vlahovic per firmare il rinnovo. Il Liverpool resterebbe così spettatore interessato della vicenda e sarebbe pronto a mettere sul piatto 44 milioni di sterline (50 milioni di euro circa al cambio) per convincere i bianconeri a privarsi dell’attaccante.