Chiellini tra sport e giovani: “Dobbiamo trasmettere valori”

Giorgio Chiellini, oggi difensore dei Los Angeles FC, è stato un grande campione negli anni alla Juventus, ed in generale uno sportivo di tutto rispetto. Le sue parole

Dopo tanti anni alla Juventus Giorgio Chiellini nell’estate 2022, al termine della sua avventura bianconera, ha deciso di sposare il progetto del Los Angeles FC, andando a portare i suoi valori sportivi, il suo talento, e la sua esperienza dall’altra parte del Mondo.

Un punto di riferimento non solo per i tifosi della Juve e della Nazionale, ma per tutti i giovani che vogliono avvicinarsi allo sport. Valori questi evidenziati anche nelle sue parole a ‘La Gazzetta dello Sport’ intervistato da Monsignor Dario Edoardo Viganò in occasione del Festival della Dottrina Sociale a Verona: “Mi piace essere un punto di riferimento per i più giovani e tramandare i valori che lo sport mi ha insegnato. Ci sono vittorie e sconfitte, gioie e dolori. Si cade e ci si rialza. In campo, se non si gioca l’uno per l’altro, non si va lontano”.

L’ex juventino ha quindi aggiunto: “Il rispetto delle regole e dell’avversario, il gioco di squadra, la condivisione, l’inclusione, la disponibilità nel sacrificarsi per il prossimo fanno la differenza, ma la fanno anche nel quotidiano. Il nostro compito è mettere in pratica questi valori e cercare di trasmetterli“. Serve quindi una testimonianza tangibile come detto da Chiellini che ha concluso sullo sport: “azzera le differenze e annienta le discriminazioni. In campo nascono le prime relazioni, si sviluppa l’attitudine ad aiutarsi e a superare gli ostacoli”. Legami forti e meno forti in grado di durare nel tempo.