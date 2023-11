Adani: “Ingiusto interrompere BoboTv. Juve-Inter dirà già tanto”

Lele Adani è intervenuto ai microfoni di TvPlay dal Social Football forum: dalla Nazionale a Chiesa e Juventus-Inter

Intervenuto su TvPlay, media partner ufficiale del Social Football Forum, Lele Adani ha affrontato i temi più caldi del momento. Dalla qualificazione dell’Italia ad Euro2024 all’ormai imminente big match tra Juventus e Inter.

NAZIONALE – “Un pareggio molto importante e molto sofferto, alla fine ce l’abbiamo fatta ed è la cosa più importante. L’allenatore, che è bravo, avrà tempo di lavorare. Sarà difficile, nel sorteggio saremo in quarta fascia, troveremo un girone difficile. Speriamo di passare il primo turno, dobbiamo farlo. Sarà comunque un percorso difficile”.

SPALLETTI – “Mi piace tutto: come lavora, come cerca di migliorare il singolo e il gruppo, come sa trovare gli accorgimenti giusti dentro uno stile che non cambia. La difficoltà che avrà anche lui è che l’Italia non ha tanti giocatori selezionabili”.

CHIESA – “È un giocatore fondamentale per la Nazionale e per la Juventus. Credo sia giusto da parte del club fare uno sforzo, però anche da parte sua cercare di capire quelle che sono le possibilità e pensare che la Juventus gli ha permesso di maturare”.

Adani a TvPlay: “Frattesi è il calciatore che più può crescere”

BOBO TV – “Non eravamo solo un gruppo di persone che ha sparigliato le carte e inventato un nuovo modo di fare comunicazione, ma non per celebrarci ma per ringraziare le tante persone che ci seguivano. Interromperlo così è stato ingiusto, è stato sbagliato e ha rivelato una situazione molto più grave nei comportamenti rispetto all’aspetto professionale che è quella che ci conduce all’amicizia che ci legava”.

CALCIATORE CHE PUO’ MIGLIORARE – “Un calciatore italiano già riconosciuto forte ma che potrebbe aumentare ancora il rendimento è Frattesi. Qualche mese fa giocava al Sassuolo, arrivare prima all’Inter e poi diventare titolare in Nazionale è una bella sfida. Un altro calciatore del campionato italiano che sta facendo molto bene è Reinier che può fare una carriera molto più alta”.

JUVENTUS-INTER – “L’Inter deve confermarsi visto le grandi rotazioni che ha, con gli ultimi due campionati vinti da Milan e Napoli essendo più deboli. La Juve colma il gap con il riposo e la possibilità di lavorare settimanalmente. È una partita che dirà già tanto”.