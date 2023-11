Rocchi torna su Lecce Milan: “Non si può usare il buonsenso”

Rocchi è tornato su Lecce Milan e sull’episodio nel finale di gara quando è stato annullato il gol, del possibile tre a due, di Piccoli

Il Milan, nell’ultimo turno di campionato prima della sosta per le nazionali, ha pareggiato due a due in casa del Lecce nonostante il doppio vantaggio. Una rimonta costata ulteriori punti ad una squadra che deve riprendere il giusto cammino se vuole lottare, fino alla fine, per la vittoria dello scudetto. Una partita, quella del Via del Mare, dove è successo di tutto con i padroni di casa ad un passo dalla clamorosa vittoria.

Nei minuti di recupero, infatti, Roberto Piccoli aveva realizzato (con un grandissimo tiro dalla distanza) la rete del tre a due sorprendendo Maignan. Il gol aveva fatto impazzire di gioia i tifosi di casa ma la felicità è stata spenta dall’intervento del var; la tecnologia ha tolto la rete della vittoria con Rocchi che ha voluto dire la sua.

Rocchi su Lecce-Milan: “No al buonsenso”

Episodio, quello di Piccoli, che ha fatto discutere; Rocchi, il designatore arbitrale, è tornato sull’episodio durante l’incontro al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Salento. “Da uomo di calcio capisco il rammarico per il gol della vittoria” ha sottolineato Rocchi che poi ha anche aggiunto: “Non si può utilizzare il buonsenso al posto del regolamento” spiegando come sia stato giusto annullare il gol del possibile tre a due Lecce.