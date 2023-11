Ucraina-Italia, la sentenza di Marelli e le polemiche social: “Da squalificare a vita”

L’intervento di Bryan Cristante su Mudryk nel finale della sfida fra Ucraina e Italia ha fatto molto discutere: in merito ne ha parlato anche Luca Marelli, esperto arbitrale di fama nazionale e internazionale

Nella serata di ieri, nonostante le mille difficoltà e pericoli, l’Italia di Luciano Spalletti ha centrato la qualificazione al prossimo europeo contro l’Ucraina di Rebrov.

Gli azzurri, che nel primo tempo più volte hanno sfiorato il gol del vantaggio soprattutto con un Federico Chiesa molto molto frizzante, nella ripresa hanno subito un po’ l’attacco dell’Ucraina che, fino all’ultimo secondo, ha provato a mettere a segno la rete che sarebbe valsa la qualificazione proprio ai danni dell’Italia di Luciano Spalletti. Proprio negli istanti conclusivi della sfida, gli azzurri hanno rischiato tantissimo con l’intervento di Bryan Cristante su Mudryk che però, secondo Gil Manzano direttore di gara del match, non è stato valutato da calcio di rigore per quella che sarebbe stata una vera e propria beffa per i nostri. Eppure i dubbi ci sono e sono tanti, soprattutto vedendo e rivedendo l’episodio con un contatto che sembra davvero esserci fra Cristante e l’esterno di proprietà del Chelsea.

Marelli a TvPlay commenta l’episodio Cristante-Mudryk

Nella serata di ieri, proprio al termine della sfida, ai microfoni di TvPlay è intervenuto in esclusiva Luca Marelli, esperto arbitrale di DAZN e vera e propria autorità nel settore.

L’ex fischietto del campionato italiano di Serie A ha espresso in questo modo il suo parere in merito all’episodio: “In questo caso sarebbe da ascoltare l’audio VAR perché se l’arbitro ha detto di aver visto un contatto minimo, il VAR non poteva intervenire. Secondo me questo non è un episodio da VAR. Detto ciò questo è un episodio che non viene mai tolto, l’arbitro ha la visuale perfettamente libera e sapete perché il VAR non è intervenuto perché da un paio di inquadrature pare nettissimo, mentre da quelle di centrocampo assolutamente non sembra calcio di rigore. Questo è un episodio da moviola, per me questo è rigore, da italiano se non me lo fischiano nella finale dell’europeo… Fermo restando che Manzano ha arbitrato benissimo tutta la partita”.

Ecco inoltre alcuni tweet dei tifosi italiani che commentano, ognuno a suo modo, ciò che è successo nella serata di ieri a Leverkusen.

