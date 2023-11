Marotta cala il tris: la mossa per anticipare la Juventus

L’Inter si muove sul mercato già per la prossima estate: tre nomi a parametro zero sul taccuino della dirigenza nerazzurra

L’Inter è sempre in agguato. Marotta e Ausilio sono pronti a colpire nuovamente sui pezzi pregiati dei parametri zero.

La lista è lunga in casa interista e, a parte qualche eccezione (vedi al momento Cuadrado), i nerazzurri difficilmente falliscono il colpo nel panorama degli svincolati. La dirigenza di Viale della Liberazione non si ferma e ha adocchiato da tempo nuove opportunità per rinforzare ulteriormente la rosa di Simone Inzaghi anche nella prossima stagione. Il duo Marotta-Ausilio deve sempre far collimare le esigenze di bilancio della proprietà con la competitività della squadra, ponendo l’attenzione sulle occasioni che presenza il mercato lungo il percorso.

Taremi, Djalo e Zielinski: triplo colpo gratis per l’Inter

Non è un mistero ormai quindi il ‘debole’ dell’Inter per Taremi, già sondato la scorsa estate prima che saltasse il trasferimento nella fila dei cugini del Milan.

Difficile un assalto già a gennaio, mentre in estate quando l’iraniano si libererà gratis dal Porto i nerazzurri saranno in prima fila per portarlo alla corte di Inzaghi. Un altro pallino di Ausilio è Tiago Djalo, già vicino all’Inter prima del grave infortunio ai legamenti del ginocchio. La concorrenza non manca, però i vicecampioni d’Europa hanno mosso i passi giusti finora per strappare il sì del portoghese in forza al Lille. Infine, ma non per importanza, c’è un profilo del calibro di Zielinski: Marotta è pronto a battagliare con la rivale Juventus se il polacco non rinnoverà con il Napoli.

Al contrario, chi invece rischia di salutare Milano in scadenza è Stefano Sensi. L’Inter per la cessione a gennaio vuole incassare almeno una cifra non inferiore ai 4 milioni di euro per non incorrere in una minusvalenze. Le parti non hanno parlato al momento di rinnovo e se la situazione non cambierà tutto lascia presagire un addio, stavolta definitivo, a fine stagione del centrocampista ex Monza e Sassuolo.