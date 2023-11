La Juventus e il Milan pensano al colpo internazionale: occhio all’ala

La Juventus di Massimiliano Allegri ed il Milan di Stefano Pioli potrebbero mettere nel mirino il profilo di Ricardo Horta, ala sinistra del Portogallo e del Braga: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

La Juventus di Massimiliano Allegri, domenica sera, sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi in occasione della 13esima giornata del campionato italiano di Serie A. Un match delicatissimo visto che i nerazzurri, al momento, occupano la testa della classifica con due lunghezze di vantaggio proprio sulla squadra allenata dal tecnico livornese.

Più lontano dalla coppia di testa c’è il Milan di Stefano Pioli che si trova lontano 8 punti dall’Inter di Simone Inzaghi e 6 dalla Juventus. Una distanza considerevole che, in ogni caso, non influisce quando si parla di calciomercato. I rossoneri infatti potrebbero contendere proprio alla Vecchia Signora un giocatore che sta facendo benissimo in questo inizio di stagione e si sta confermando anche con la casacca della sua nazionale. Stiamo parlando di Ricardo Horta. Classe 1994, l’originario di Almada in Portogallo è andato a segno nell’ultima sfida della sua selezione e si sta ritagliando un ruolo di primo piano anche a livello europeo viste le ottime prestazioni messe in campo in Champions League con la maglia del Braga, del quale è anche capitano.

Milan e Juventus pensano a Horta: la situazione

Ricardo Horta, non più giovanissimo, potrebbe diventare un giocatore decisamente appetibile per diversi top club europei soprattutto nella prossima estate di calciomercato. Il calciatore portoghese, arrivato quasi alla soglia dei 30 anni, nel campionato lusitano ha uno score incredibile con 9 gare disputate condite da 6 gol e 2 assist forniti ai compagni. Numeri impressionati per un’ala sinistra che fanno gola anche agli uomini mercato di Juventus e Milan che stanno cercando esterni offensivi, in particolare per quella che sarà la nuova stagione.

Vista l’età, l’attuale valutazione di Ricardo Horta si aggira attorno ai 20 milioni di euro, mentre il suo contratto con il Braga è ancora lungo, essendo in scadenza nel 2028 con il club rivale del Napoli nel gironcino di Champions League.