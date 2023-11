Juve-Inter, lo ‘scambio’ inaspettato: Bremer per Barella

Domenica si giocherà il big della tredicesima giornata del campionato di Serie A: il derby d’Italia tra Juventus e Inter

Mancano sempre meno all’attesissimo derby d’Italia tra la Juventus e l’Inter che chiuderà la domenica della tredicesima giornata del campionato di Serie A. Le due squadre sono pronte a duellare in un match che, a distanza di anni, torna ad essere importante in chiave Scudetto.

La squadra nerazzurra, guidata in panchina da Simone Inzaghi, comanda, infatti, la classifica del massimo campionato italiano con 31 punti conquistati in dodici giornate. Di contro, i rivali storici, con al comando l’allenatore Massimiliano Allegri, inseguono a sole due lunghezze di distanza. Una sfida che non si vedeva da diverse stagioni, complici alcune annate storte vissute dai bianconeri. E l’attesa, dopo la conquista della qualificazioni ai prossimi Europei della Nazionale italiana del commissario tecnico Luciano Spalletti, adesso è tutta puntata sulla partita dell’Allianz Stadium di Torino.

I padroni di casa arrivano all’appuntamento con diversi problemi di formazione a causa di molti infortuni patiti in quest’ultimo periodo. L’ultimo a dare forfait è stato l’esterno americano Timothy Weah, che ancora non ha recuperato dal problema muscolare e dovrebbe ritornare in campo ai primi di dicembre. Ma se Atene piange, Sparta non ride visto che anche l’Inter dovrà fare a meno di due pilastri difensivi come Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni: quest’ultimo tenterà il disperato recupero per la sfida col Napoli di Walter Mazzarri in programma il 3 dicembre prossimo. In ogni caso, il fascino di questa sfida non cambia e coinvolge tutti gli addetti ai lavori.

“Alla Juve Barella, all’Inter Bremer”: Mauro gioca il derby d’Italia

Sull’argomento, infatti, è intervenuto ai microfoni di ‘sportmediaset.it’ anche l’opinionista Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus tra le altre, che non ha dubbi su chi vincerà: “L’Inter. Con un successo dei nerazzurri la gara potrebbe risultare decisiva in ottica Scudetto“. Altrettanto netto è il giudizio sugli uomini che potranno risultare determinanti: “Rabiot e Thuram possono lasciare il segno”. Mentre, uno ‘scambio tecnico’ tra le due squadre per necessità potrebbe interessare due pilastri di Allegri e Inzaghi: “Alla Juve farebbe comodo Barella, mentre ai nerazzurri Bremer“. Il difensore, allora del Torino, venne trattato lungamente da Beppe Marotta, prima del decisivo sorpasso della Juventus. Infine, Mauro pensa ad una ‘allegrata’ per battere Simone Inzaghi: “Farei giocare davanti il trio Chiesa, Vlahovic e Milik“. Manca sempre meno, l’attesa sta per finire e poi sarà il campo a decidere le sorti del derby d’Italia.