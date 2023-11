Italia, Spalletti e le convocazioni: scelto il grande escluso per Euro2024

Spalletti, in vista del prossimo Europeo, ha il grande dubbio sull’attacco; problema che potrebbe essere risolto con una clamorosa esclusione

Nella serata di ieri l’Italia affrontava l’Ucraina nella decisiva gara per qualificarsi ai prossimi Europei; agli azzurri, dopo il successo con la Macedonia del Nord, bastava un pareggio per andare in Germania e difendere il titolo conquistato nel 2021. E’ stato un match intenso con occasioni da entrambe le parti; lo zero a zero finale ha permesso ai ragazzi di Spalletti di festeggiare la qualificazione agli Europei.

Sono stati secondi complicati per il popolo italiano ma, alla fine, la decisione del direttore di gara di non intervenire ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Italia dunque qualificata con la consapevolezza di non essere la principale favorita ma la voglia di stupire grazie ad un gioco che, partita dopo partita, sta diventando sempre più riconoscibile.

Il più grande problema, all’interno del sistema di gioco di Spalletti, riguarda l’attacco; ancora una volta il reparto offensivo non è riuscito a dare il giusto contributo nonostante la nazionale le occasioni le abbia create. Una difficoltà da risolvere in vista del prossimo Europeo perché questa nazionale ha bisogno di un centravanti in grado di finalizzare la mole di gioco prodotta nell’arco dei novanta minuti. A tal proposito abbiamo fatto un sondaggio su Telegram per capire, proprio in vista del prossimo Europeo, la possibile grande esclusione da parte di Spalletti.

Italia, i tifosi azzurri hanno scelto: fuori Immobile

La grande sorpresa del sondaggio è stata proprio al primo posto dal momento che troviamo Immobile con il 47%; una scelta che lascia diverse perplessità considerando la storia realizzativa di un giocatore capace, negli ultimi anni, di trascinare la Lazio verso grandi obiettivi. Al secondo posto, con il 20%, troviamo Zaniolo; l’ex Roma, in casa dell’Ucraina, non è riuscito a sfruttare tutte le sue qualità ma il pubblico della nazionale vuole continuare A puntare su un ragazzo dalle capacità tecniche indiscusse.

Passiamo, ora, alla terza posizione e con il 18% dei voti troviamo Kean; il centravanti bianconero sembra essere entrato definitivamente all’interno del sistema di gioco di Spalletti e anche i tifosi azzurri non vogliono rinunciare alle sue caratteristiche dal momento che parliamo di un giocatore in grado di ricoprire sia il ruolo di centravanti sia quello di seconda punta.

Il sondaggio si conclude con l’ultima posizione, quella occupata da Scamacca; il centravanti ha totalizzato il 15% e questo testimonia come per i tifosi sia un giocatore molto importante. Secondo questo sondaggio, dunque, il grande escluso deve essere Immobile ma è molto probabile che l’attaccante biancoceleste sia uno dei protagonisti principali della nazionale azzurra.