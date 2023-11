Va bene anche un pari: l’Italia non si fa male con l’Ucraina e si qualifica a Euro 2024

Un’Italia pericolosa solo a tratti pareggia con l’Ucraina e strappa l’accesso agli Europei del 2024: nessun gol a Leverkusen

Un pareggio a reti bianche consente all’Italia di chiudere il girone al secondo posto in classifica, garantendosi così la qualificazione ai prossimi Europei.

La prima occasione è di marca ucraina, con Tsygankov che al 5′ taglia il campo in orizzontale per poi calciare da fuori, senza però impensierire più di tanto Donnarumma che blocca comodamente. Al 14′ ci prova ancora l’Ucraina con Sudakov, nuovamente da fuori, ma anche in questa occasione Donnarumma fa buona guardia. Passano due minuti e l’Italia risponde con Barella che calcia dalla distanza, costringendo Trubin a concedere il corner agli azzurri.

L’Italia ci prova un paio di volte con Di Lorenzo, ma al 29′ è Frattesi ad andare vicinissimo al gol con Chiesa che imbuca per il centrocampista nerazzurro la cui conclusione ravvicinata viene respinta da Trubin in uscita bassa. Tre minuti dopo è ancora Chiesa ad accendere la luce con una accelerazione sulla sinistra e un pallone messo in mezzo sul quale Raspadori non ci arriva per pochissimo.

Ucraina-Italia: cronaca, tabellino e classifica

Italia più contratta nella ripresa e l’Ucraina prova ad approfittarne. Spalletti manda in campo Scamacca al posto di Raspadori, ma l’inserimento di una punta più fisica non viene premiata, con il centravanti dell’Atalanta protagonista di una prestazione a dir poco negativa. Padroni di casa pericolosi soprattutto al 66′ quando Donnarumma esce con incertezza su una rimessa laterale e consente a Mudryk di andare al tiro, trovando però la risposta dell’estremo difensore azzurro.

Passa un minuto e la squadra di Rebrov va ancora vicino al vantaggio con Dovbyk che di tacco premia l’inserimento di Tsygankov, Jorginho interviene in anticipo e per poco non commette il più classico degli autogol, evitato solo da Donnarumma. Nel finale nuovo tentativo dalla lunga distanza di Sudakov, bloccato senza problemi a terra da Donnarumma. Brivido in pieno recupero, quando Cristante colpisce Mudryk in area di rigore ma l’arbitro non concede il penalty, salvando l’Italia da un pericolosissimo finale di partita.

UCRAINA-ITALIA 0-0

Classifica Gruppo C: Inghilterra 20, Italia 14, Ucraina 14, Macedonia del Nord 8, Malta 0.