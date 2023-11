Subito sostituito: Ucraina-Italia, bocciatura senza appello

L’Italia contro l’Ucraina si gioca la qualificazione ad Euro2024 ma non tutti gli azzurri stanno rendendo al massimo: che critica

Almeno un pareggio. L’Italia a Leverkusen contro l’Ucraina vuole scacciare i fantasmi del passato e centrare la qualificazione ad Euro2024 per difendere il titolo vinto a Londra nel 2021.

Una partita non semplice quella che gli azzurri stanno disputando in Germania, Nazione che ospiterà anche la rassegna continentale tra giugno e luglio 2024, con gli ucraini che non perdono occasione per rendersi pericolosi dalle parti di Donnarumma.

Match molto aperto con continui capovolgimenti di fronte e con l’Italia che non riesce a controllare il gioco, anche a causa di qualche pallone perso di troppo. Protagonista atteso, ma non ancora entrato pienamente nel match, Nicolò Zaniolo non manca di suscitare qualche critica tra i tifosi.

Schierato a sorpresa da Spalletti sull’out di destra, il calciatore dell’Aston Villa non ha convinto, non riuscendo quasi mai a superare l’uomo e trovando difficoltà a farsi trovare in avanti.

Ucraina-Italia, tutti contro Zaniolo

La sua prestazione è stata duramente criticata su X dove non gli hanno risparmiato giudizi poco lusinghieri.

C’è chi affronta l’argomento ruolo e non lo considera un’ala e chi, invece, critica Spalletti per aver deciso di schierarlo dal primo minuto. Diversi i tweet che ne chiedono la sostituzione immediata: “Toglierei subito Zaniolo e mettere Scamacca” scrive un tifoso ed un altro invoca l’ingresso in campo di Politano al suo posto. Per un altro utente, invece, lui e Jorginho rappresentano il “punto debole dell’Italia”.

Ecco alcuni tweet riferiti al numero 20 dell’Italia:

Io non so cosa sia Zaniolo, ma di sicuro non è un'ala — Ema (@semino14) November 20, 2023

Ma perché Zaniolo e non Politano? — Luigi🏆🇮🇹🩵 (@luigi_crv) November 20, 2023

L'asse Jorginho-Zaniolo è nettamente il nostro punto debole #UcrainaItalia — Lord ReyZ (ロード・レイズ) (@LR3yz14) November 20, 2023

togliere subito quel bidone di zaniolo e dentro scamacca che in sta partita serve come il pane — il simeoniano *sostenibilità* (@AleInter910) November 20, 2023

Zaniolo non è buono manco per il Number one — Kristjian Hamasllani (@matel342) November 20, 2023

Ma zaniolo quando esce? — Nicola Lombardi (@NicolaLomb96) November 20, 2023

Mai visto un giocatore del livello di zaniolo capire così poco di calcio come zaniolo — suocerag (@suocerag) November 20, 2023

Che sciagura Zaniolo — SpinaJoyaro 🦊 (@SpinaFan) November 20, 2023