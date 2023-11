Il Real Madrid fa sul serio: lascia l’Inter a metà prezzo

Il Real Madrid pronto all’assalto per un titolarissimo di Inzaghi: valutazione dimezzata senza la firma sul rinnovo di contratto con l’Inter

L’Inter sta lavorando su diversi rinnovi di contratto, con Dimarco e Lautaro Martinez vicini alla fumata bianca con il club di Zhang.

Sul tavolo della dirigenza di Viale della Liberazione c’è anche il file di Denzel Dumfries, uno dei migliori finora dello scacchiere di Inzaghi e che ha cambiato marcia rispetto al rendimento della scorsa stagione. Il nazionale olandese è ormai un titolarissimo dell’undici nerazzurro e per Cuadrado (quando il colombiano rientrerà) sarà impresa ardua scalzare il laterale ex PSV Eindhoven. Marotta e Ausilio sono così pronti a blindare Dumfries, anche per evitare brutte sorprese visto l’accordo in scadenza nel giugno 2025 con la società vicecampione d’Europa.

Calciomercato Inter, c’è il Real Madrid tra Dumfries e il rinnovo

Dumfries può prolungare con l’Inter per due stagioni fino al 2027, con possibile opzione per un altro anno. L’esterno olandese classe ’96 andrebbe a percepire inoltre un ingaggio più alto, passando dai 2,5 milioni netti attuali a uno stipendio da circa 4 milioni (bonus compresi) a stagione.

Il possibile rinnovo contrattuale non allontana comunque i rumors di mercato sul conto di Dumfries che, oltre alle sirene dalla Premier League (Chelsea in primis), sarebbe finito concretamente sotto la lente d’ingrandimento anche del Real Madrid come riporta il portale iberico ‘Fichajes.net’. A patto però che il nazionale orange non rinnovi con l’Inter e che possa liberarsi a una cifra più abbordabile la prossima estate. I nerazzurri con la firma sul nuovo accordo valuterebbero circa 60 milioni di euro il giocatore, mentre il prezzo potrebbe dimezzarsi in caso di fumata nera (ad oggi improbabile) sul prolungamento biennale. Il Real, indipendentemente dalla conferma o meno di Ancelotti in panchina, rimane comunque spettatore interessato sul futuro di Dumfries.