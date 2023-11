Dimarco si prende San Siro e l’Inter: cosa manca per il rinnovo | CM.IT

L’Inter continua la cavalcata in testa alla classifica, con Federico Dimarco protagonista: dopo l’eurogol da centrocampo col Frosinone, l’alfiere di Inzaghi è pronto al rinnovo di contratto con il club nerazzurro

Un gol spaziale, da fantascienza, che sta facendo il giro del mondo. Federico Dimarco si prende le prime pagine dopo la vittoria contro il Frosinone, che permettere all’Inter di operare il controsorpasso in vetta alla classifica a spese della rivale Juventus in attesa del Derby d’Italia del prossimo 26 novembre.

Una parabola magica (che ha bissato l’eurogol nella trasferta di Empoli), voluta come ammesso col sorriso dallo stesso diretto interessato nel postgara. Un capolavoro da oltre 56 metri che ha ricordato ‘El Cino’ Recoba e che ha sorpreso fuori dai pali Turati, sbloccando una partita non facile per gli uomini di Simone Inzaghi. Dimarco lancia l’Inter, al sesto successo consecutivo tra campionato e coppa. Ritmo vertiginoso quello tenuto dalla banda di Inzaghi, capace di conquistare 31 punti dei 36 finora a disposizione in Serie A. Se Lautaro Martinez è il cecchino infallibile della ‘Beneamata’, Dimarco è il filo conduttore che lega tutto l’ambiente nerazzurro. Dalle giovanili alla prima squadra (passando per diversi prestiti tra Italia ed estero), da protagonista: la splendida cavalcata del mancino di Porta Romana è sotto gli occhi di tutti e ieri si è arricchita con un nuovo e romantico capitolo.

Calciomercato Inter, Dimarco blindato: fumata bianca e firma a un passo

Ma non è finita certamente qui per Dimarco, visto che per per il nazionale azzurro classe ’97 si avvicina sempre di più il rinnovo di contratto con l’Inter.

Nelle scorse settimane i contatti con l’entourage del giocatore erano stati più che positivi, aprendo all’accordo per altre due stagioni del contratto in scadenza attualmente nel 2026. Il prolungamento è fissato quindi fino al giugno 2028 e, come raccolto da Calciomercato.it, sono da limare soltanto gli ultimi dettagli prima della fumata bianca che potrebbe arrivare anche entro Natale. Un regalo sotto l’albero meritato per il canterano interista, ormai titolarissimo e alfiere dello scacchiere di Inzaghi. Marotta e Ausilio si mettono al riparo così anche dal pressing delle big di Premier League, che già la scorsa estate avevano sondato il profilo dell’ex Parma e Verona.

Per Dimarco sensibile ritocco dell’ingaggio, che lo porterà a guadagnare più del doppio rispetto all’attuale salario: nel nuovo contratto il 26enne esterno andrà a percepire una cifra vicina ai 4 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi. Sgroppate sulla fascia, gol degni della serie cult ‘Holly&Benji’ e rinnovo: San Siro ai piedi del suo canterano, che non ha nascosto il sogno da bambino di una vita tutta a tinte nerazzurre.