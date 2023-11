PAGELLE E TABELLINO Inter-Frosinone 2-0: Dimarco da sogno, Lautaro umano

Voti, pagelle e tabellino di Inter-Frosinone, match del ‘Meazza’ valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Rete fantascientifica per Dimarco, bis di Calhanoglu su rigore

L’Inter risponde subito alla Juventus, controsorpasso dei nerazzurri di Simone Inzaghi dopo il successo dei rivali bianconeri di sabato contro il Cagliari.

A prendersi la scena contro il Frosinone è Federico Dimarco: parabola magica da centrocampo per il canterano nerazzurro, che sorprende Turati e sblocca la contesa sul finire del primo tempo. Dopo l’intervallo è l’infallibile Calhanoglu dal dischetto (6 su 6 in stagione) a mettere in ghiaccio la partita per i padroni di casa. Thuram fa il diavolo a quattro e si procura il penalty del raddoppio, per una volta capitan Lautaro Martinez è umano. Sottotono anche Dumfries, mentre nel Frosinone brilla Soulé e il neoentrato Cheddira spaventa Sommer colpendo il legno.

INTER

Sommer 6,5

Darmian 6,5

Acerbi 6,5

Bastoni 6

Dumfries 5,5 (61′ de Vrij 6)

Barella 6

Calhanoglu 7 (80′ Sensi SV)

Mkhitaryan 6,5 (69′ Frattesi 6)

Dimarco 8 (80′ Carlos Augusto SV)

Thuram 7

Lautaro Martinez 5,5 (69′ Arnautovic 6)

Allenatore Inzaghi 6,5: L’Inter non sente la pressione e il fiato sul collo della Juventus e sbriga senza faticare anche la pratica Frosinone. La prodezza di Dimarco rende tutto più facile, dopo il raddoppio su rigore di Calhanoglu i nerazzurri gestiscono la partita rischiando solo sul palo di Cheddira. Al ritorno in campo dopo la sosta la resa dei conti con Allegri nel Derby d’Italia che profuma di scudetto.

TOP Inter: Dimarco 8 – Il gol dell’anno, che sogni da bambino. La parobola telecomandata da oltre 56 metri sorprende Turati e fa esplodere il pubblico di San Siro. Lo racconterà un giorno ai nipotini: nel frattempo il pendolino di Porta Romana imperversa sulla fascia e per poco non manda in buca anche Dumfries e Barella.

FLOP Inter: Dumfries 5,5 – Non è al meglio della condizione e si vede dopo l’assenza per affaticamento contro il Salisburgo in coppa. Limita le proiezioni offensive e sulla palla al bacio dell’imprendibile Dimarco cicca clamorosamente. Oggi rimandato.

FROSINONE

Turati 5,5

Oyono 6

Okoli 5,5

Monterisi 5

Lirola 4,5 (55′ Ibrahimovic)

Barrenechea 5,5 (82′ Caso SV)

Mazzitelli 6 (43′ Brescianini 5)

Marchizza 6

Soulé 6,5

Reinier 5,5 (82′ Kaio Jorge SV)

Cuni 5 (55′ Cheddira 6,5)

Allenatore Di Francesco 5,5 – Il Frosinone brilla in fase di manovra, ma negli ultimi metri non impensierisce Sommer. Cambia la musica dopo gli ingressi di Cheddira e Ibrahimovic, ma omnia è troppo tardi. La difesa a tre e le scelte iniziali stavolta non convincono.

TOP Frosinone: Cheddira 6,5 – Fuori un po’ a sorpresa dall’undici iniziale, entra dopo il raddoppio interista e fa vedere di che pasta è fatto. Il Frosinone acquisisce pericolosità e il marocchino sfiora la rete del 2-1 con un destro da biliardo che centra il palo. Il migliore dei suoi insieme al baby Soulé.

FLOP Frosinone: Lirola 4,5 – Soffre maledettamente Dimarco e ne esce con le ossa rotte. L’anello debole dello scacchiere di Di Francesco: serata da dimenticare al più presto per il laterale spagnolo.

Il tabellino di Inter-Frosinone: Dumfries sottotono, lampi Soulé

INTER-FROSINONE 2-0

43′ Dimarco; 48′ rig. Calhanoglu

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries (61′ de Vrij), Barella, Calhanoglu (80′ Sensi), Mkhitaryan (69′ Frattesi), Dimarco (80′ Carlos Augusto); Thuram (69′ Arnautovic), Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Agoume, Klaassen, Sanchez. Allenatore: Inzaghi

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi; Lirola (55′ Ibrahimovic), Barrenechea (82′ Caso), Mazzitelli (43′ Brescianini); Marchizza; Soulé, Reinier (82′ Kaio Jorge); Cuni (55′ Cheddira). A disposizione: Cerofolini, Lusuardi, Romagnoli, Lulic, Bourabia, Garritano, Gelli, Baez, Kvernadze. Allenatore: Di Francesco

Arbitro: Dionisi (sez. L’Aquila)

VAR: Serra

Ammoniti: Brescianini (F)

Espulsi:

Note: recupero 3′ e 4′; spettatori 70.816