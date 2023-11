Derby d’Italia da 40 milioni: Juve-Inter è sfida totale

Juventus e Inter domenica si sfideranno in campo, ma uno dei match più importanti tra i due club arriva dal mercato: sfida da 40 milioni

La Serie A tornerà in grande stile dopo la sosta per le nazionali, che ha visto l’Italia qualificarsi ai prossimi Europei: domenica sera ci sarà Juventus-Inter. Il derby d’Italia che torna ed essere ai vertici della classifica e con quel retrogusto da sfida scudetto che mancava da tempo.

Quella tra bianconeri e nerazzurri è la sfida che potrebbe contraddistinguere il calcio italiano nei prossimi anni, con le altre che proveranno ad inserirsi in un questo dualismo. Da una parte Cristiano Giuntoli e dall’altra Beppe Marotta, due grandi dirigenti che vogliono portare le rispettive squadre costantemente ai vertici del calcio italiano. Una delle sfide chiave per determinare questo equilibrio di forze in campo arriva dal mercato e riguarda un talento cristallino: Khephren Thuram. Ecco com’è la situazione.

Marcus è una stella con l’Inter: la Juve prova a strappare Khephren Thuram ai nerazzurri

In estate uno dei figli di Lilian, Marcus, è arrivato in Serie A e il suo impatto con l’Inter è stato impressionante: il francese è già diventato una delle stelle dei nerazzurri e dei migliori giocatori per rendimento del campionato italiano. La prossima estate anche il fratello minore potrebbe raggiungere la Serie A: è sfida tra Juventus e Inter.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, il derby d’Italia per Khephren Thuram sarebbe concreto e le due società si starebbero già battagliando per anticipare la concorrenza. Il classe 2001 è uno dei talenti più brillanti della sua generazione e a centrocampo potrebbe essere il tassello giusto per completare i reparti di Juventus e Inter.

In stagione ha collezionato 10 presenze con il Nizza di Francesco Farioli, ribadendo anche quest’anno il proprio status di talento di prim’ordine. Il club transalpino è consapevole che non potrà trattenerlo troppo a lungo, ma cercherà di ottenere il massimo dalla sua cessione: la valutazione di Khephren Thuram è già lievitata a 40 milioni di euro. Una cifra importantissima per cui Juventus e Inter stanno elaborando una strategia: l’obiettivo di Giuntoli e di Marotta è di portare il figlio d’arte in Serie A.