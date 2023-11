Decisione ribaltata, è UFFICIALE: via libera alla Juventus

Dall’Inghilterra arriva la novità destinata a cambiare le carte in tavola per il mercato di gennaio: a trarne beneficio anche la Juventus

Novità destinata a cambiare le carte in tavola per il mercato di gennaio arriva dall’Inghilterra, precisamente dalla Premier League.

Da tempo si parla della possibilità di vietare i prestiti tra squadre appartenenti alla stessa proprietà per i club inglesi e questa modifica alla normativa è stata messa ai voti nell’ultima assemblea. Il risultato è stato però sorprendente: il divieto non è passato, con la votazione che ha visto tredici voti a favore e sette contrari, con la soglia per il sì alla modifica che era fissata a 14 sì.

Resta quindi per i club inglesi la possibilità di prendere (e dare) calciatori in prestito alle squadre con le quali condividono la proprietà, una normativa che tira in ballo soprattutto il Newcastle e i quattro club sauditi (Al Nassr, Al Ahli, Al Ittihad e Al Hilal) che sono di proprietà del PIF (Public Investment Fund of Saudi Arabia).

In particolare c’è un nome che potrebbe tirare in ballo anche la Juventus e agevolarla nel mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, dalla Premier ‘via libera’ per Phillips

Tra le fila dell’Al Hilal, infatti, gioca Ruben Neves, ex Wolverhampton e calciatore nel mirino del Newcastle di Hope, alla ricerca di un centrocampista per sostituire lo squalificato Tonali.

Ora il portoghese può essere ceduto in prestito ai Magpies che, a questo punto, potrebbero provare ad affondare il colpo, tralasciando un’altra pista battuta in queste settimana: quella che porta a Kalvin Phillips. Con il Newcastle che si può tirare fuori dalla caccia al centrocampista del City, la Juventus avrebbe la strada spianata per portare il calciatore inglese in Italia.