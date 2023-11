Botta e risposta in diretta dopo Ucraina-Italia: “Ci è andata di lusso”

Botta e risposta a TvPlay dopo il rigore non concesso all’Ucraina contro l’Italia: Luca Marelli dice la sua

Qualificazione con polemica per l’Italia che contro l’Ucraina stacca il pass per Euro2024 ma ringrazia l’arbitro Manzano che non decreta un rigore per un intervento dubbio di Cristante su Mudryk in pieno recupero.

Sul canale Twitch di TvPlay si analizza la decisione del fischietto spagnolo ed interviene anche Luca Marelli che prima di collegarsi, via messaggio, dice la sua: “È complicatissimo. È difficile che il Var intervenga in questi casi, allo stesso tempo è difficile non fischiarlo”. Un intervento che Paolo Signorelli commenta in questo modo: “È da zero a zero. Anche Marelli fa parte del sistema. Non si mette a fare battaglia, quando andrà in pensione si esporrà di più”.

A quel punto l’ex arbitro interviene in diretta per difendere la sua analisi e ne nasce un botta e risposta: “Devo dire solo una cosa a Signorelli. Può tranquillamente dire che faccio zero a zero, è una sua opinione. Ma non si permetta di dire che faccio parte del sistema”. Il botta e risposta si chiude con la spiegazione di Signorelli: “Dico che fa parte del sistema calcio. Sta a DAZN la vedo difficile che si schiera contro l’Italia in un momento delicato”.

Dopo la precisazione di Marelli (“basta un attimo a strumentalizzare una parola”), si arriva ad analizzare il contatto tra il calciatore del Chelsea e quello della Roma.

Ucraina-Italia, Marelli: “Ci è andata di lusso”

Luca Marelli commenta il mancato rigore all’Ucraina nel finale di gara della sfida contro l’Italia.

“Quando dico che ci è andata di lusso, c’è poco da interpretare. Bisognerebbe sapere cosa ha detto Manzano all’arbitro. Secondo me non è episodio da VAR perché l’arbitro è in completo controllo dell’azione. Detto ciò: nel 90% dei casi si fischia rigore per un contatto del genere, ma nel momento in cui si discute se è dubbio o meno il VAR non può intervenire. Questo è un episodio da moviola“.

L’ex fischietto quindi continua: “Arbitro condizionato se fosse stata l’Italia a reclamare il rigore? Non credo alla sudditanza, ho arbitrato anche una squadra grandicella in Serie C e non ho mai avvertito sudditanza. Parliamo del miglior arbitro spagnolo. È un episodio al 92′ e nessun direttore di gara se lo augura. Questo episodio è complicato da fischiare in qualsiasi partita”.