Blitz a gennaio, Klopp fa tremare Inter e Juventus

Nella prossima finestra di calciomercato, il Liverpool proverà a regalare un altro centrocampista al tecnico tedesco. ‘Incrocio’ con le due big italiane

Meno cinque all’attesissimo derby d’Italia, ma a tenere banco è sempre il calciomercato con Juve e Inter protagoniste. Pure loro malgrado, perché le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra non sono certo positive per le due acerrime rivali. A spaventare è la Premier, nella fattispecie il Liverpool di Jurgen Klopp a un solo punto dalla capolista City.

Stando al ‘Mirror’, gli inglesi hanno intenzione di acquistare un centrocampista nella prossima finestra invernale. I nomi sul taccuino dei ‘Reds’, almeno un paio, sono oggetto di interesse di bianconeri e nerazzurri. L’autorevole fonte britannica cita, per esempio, Piotr Zielinski in scadenza di contratto col Napoli.

Tornato in anticipo dalla Nazionale a causa di una sindrome influenzale e tonsillite, il polacco è obiettivo concreto di Inter e Juve per la prossima stagione, ovvero a parametro zero. Klopp è però un antico estimatore dell’ex Udinese, ecco perché il ‘Mirror’ inserisce anche lui nella schiera dei papabili a rafforzare la mediana del Liverpool.

Ma Klopp avrebbe messo nel mirino anche un certo Kalvin Phillips, al momento in cima alle preferenze della Juventus per aggiungere muscoli ed esperienza al centrocampo di Allegri. Soprattutto per colmare il vuoto lasciato dagli squalificati Pogba e Fagioli. Va detto, però, che difficilmente il Manchester City cederà un suo calciatore alla diretta rivale per il titolo.

Più alla portata dei ‘Reds’, dunque, altri nomi, incluso il talento brasiliano Andre, tra coloro i quali hanno trascinato il Fluminense alla conquista dell’ultima Copa Libertadores. Del Tricolor carioca, come raccontatovi qui su Calciomercato.it, piace anche il 16enne Matheus Reis.

Calciomercato Juventus, Kalvin Phillips si avvicina

Tornando a Kalvin Phillips, per il ventisettenne di Leeds Giuntoli e soci hanno già mosso passi importanti. La Juventus è convinta di riuscire a portare a termine l’operazione.

Il Manchester City è aperto alla formula del prestito e lo stesso classe ’95 ben disposto a trasferirsi in Italia, anche solo da gennaio a giugno, pur di tornare a giocare con una certa regolarità in ottica Europeo.