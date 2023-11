Uno va alla Juve, l’altro lo prende l’Inter: Rabiot decisivo

Non solo il big match scudetto, si infiamma il Derby d’Italia tra Juventus e Inter anche sul mercato: l’intrigo che vede protagonista Rabiot

Il big match tra Juventus e Inter catalizzerà ovviamente l’attenzione domenica prossima nello scontro diretto dell’Allianz Stadium.

I vicecampioni d’Europa sono al momento avanti di due punti in classifica rispetto ai bianconeri di Allegri, con le due duellanti al titolo che hanno staccato le altri rivali in classifica dopo le prime dodici giornate di campionato. Ma non solo in campo: il Derby d’Italia tra le due grandi antagoniste potrebbe riproporsi anche sul mercato in vista della prossima estate. In questo momento sono specialmente due gli obiettivi comuni a Juve e Inter, entrambi a parametro zero per giugno. Parliamo di Zielinski e Djalo, ormai da tempo sul taccuino sia di Giuntoli che del dirimpettaio Marotta. Il polacco del Napoli è evidentemente un profilo che stuzzica particolarmente le due big italiane, vista la possibilità di prelevarlo a fine stagione da svincolato.

Juventus contro Inter sul mercato: Zielinski più Djalo, scontro Marotta-Giuntoli

Zielinski non ha ancora rinnovato il contratto con i campioni d’Italia e senza la firma sul nuovo accordo andrebbe via gratis dal sodalizio di De Laurentiis.

Marotta metterebbe sul piatto un ingaggio da 4 milioni di euro, mentre il mentore Giuntoli (che nel 2016 ha portato il centrocampista a Napoli) potrebbe rilanciare e offrire uno stipendio maggiore specialmente se la ‘Vecchia Signora’ non dovesse convincere Rabiot a rinnovare come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. L’Inter invece sarebbe avanti nella corsa a Tiago Djalo, l’ex milanista prossimo al ritorno in campo dopo il lungo infortunio al ginocchio. La Juventus ha sondato il difensore francese nelle ultime settimane, ma i nerazzurri partono al momento in pole per assicurarsi il suo cartellino a parametro zero in estate.