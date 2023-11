Sirene inglesi su Kvaratskhelia: spuntano gli scout

La sosta per le nazionali restituisce al Napoli un Kvaratskhelia tirato a lucido. Una versione scintillante del georgiano che ha anche attirato altre big

Doppietta contro la Scozia ed un gol contro la Spagna per uno scatenato Kvicha Kvaratskhelia che si è messo ancora una volta in mostra con la maglia della sua Georgia nel corso di questa sosta.

Un paio di prestazioni di alto profilo per il numero 77 del Napoli che rientra in azzurro alla corte del nuovo tecnico Mazzarri in fiducia e tirato a lucido. Prove tanto positive che non saranno passate inosservate anche agli occhi di chi in giro per l’Europa sta osservando le sue gesta e la sua crescita anche in ottica mercato futuro.

Willy Sagnol, commissario tecnico della Georgia è anche uscito allo scoperto in conferenza affermando: “Gioca in un top club come il Napoli. Squadre giganti del calcio mondiale sono interessate a Kvara. Ci sono Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco”.

Calciomercato Napoli, tutti pazzi per Kvaratskhelia: ci provano in quattro

Secondo quanto riferito da ’90min.com’ squadre top come Chelsea, Manchester City, Manchester United e Newcastle avevano i propri rappresentanti presenti per assistere alle giocate di Kvaratskhelia durante il ko contro la Spagna per 3-1.

Le quattro compagini inglesi fanno quindi scattare l’allarme in casa Napoli, dopo aver osservato da vicino il valore del fenomeno georgiano. La stessa fonte evidenzia anche che gli azzurri non vorrebbero perdere entrambi gli asset più preziosi (l’altro è Osimhen) nello stesso anno.

Tra i due appare infatti più probabile l’addio del nigeriano, anche se le ultime che arrivano prima da Sagnol e poi dagli scout delle big inglesi possono far riflettere il Napoli, che dal canto suo valuta anche un rinnovo per Kvara. L’idea potrebbe essere quella di trattenere il numero 77 con un contratto fino al 2027.

Finora in stagione col Napoli Kvaratskhelia ha collezionato solamente 3 gol e 5 assist tra tutte le competizioni e spera di ritrovare con Mazzarri tutta la sua verve.