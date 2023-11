“Lo cercano grandi club”: svelato il futuro di Kvaratskhelia

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia potrebbe essere in un grande top club all’estero: l’annuncio dell’allenatore in conferenza stampa

Potrebbe lasciare Napoli e l’Italia Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli e del calcio georgiano che potrebbe finire in un grande club nel prossimo futuro secondo l’allenatore.

Non ha dubbi Willy Sagnol, commissario tecnico della Georgia, sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Il ct georgiano, poche ore prima della sfida con la Spagna valevole per le qualificazioni a Euro 2024, è intervenuto in conferenza stampa toccando diversi argomenti, tra cui anche il futuro del numero 77 del Napoli, arrivato lo scorso anno e capace di imporsi subito come uno dei leader tecnici della formazione azzurra.

In particolar modo, commentando le tante voci di mercato su Khvicha Kvaratskhelia, il commissario tecnico Willy Sagnol ha affermato che Kvaratskhelia “gioca in un top club come il Napoli”, ma allo stesso tempo ci sono “ma anche squadre giganti del calcio mondiale interessate a lui”. Tra queste, secondo Sagnol, ci sarebbero “Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco”.

Georgia, il ct parla del futuro di Kvaratskhelia

Il commissario tecnico georgiano Willy Sagnol sostiene che “giocare in queste squadre rappresenta un sogno per chiunque”, questo perché “ogni giocatore spera di poter vestire una maglia del genere e vincere titoli importanti un giorno”.

Da due anni alla guida della selezione georgiana, Willy Sagnol ha confermato che dopo gli Europei potrebbe lasciare la panchina della Georgia: “Penso di sì, ci vogliono tanta energia e motivazione”,

“Ci sono contatti regolari con i club francesi. Posso assicurare che il Paris Saint-Germain non mi ha mai chiamato, ma i contatti ci sono sempre. Al futuro non voglio pensarci perché significherebbe che intellettualmente mi proietterei su qualcos’altro, e non lo voglio”.