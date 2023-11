Euro 2024, altre due squadre qualificate: Kvara e CR7 show

Gol e sorprese nelle sfide valevoli per le qualificazioni agli Europei del 2024: il riepilogo delle gare odierne

Emergono i primi verdetti delle qualificazioni ai Euro 2024: decisive alcune partite giocate questa sera valevoli per le qualificazioni ai prossimi europei.

Slovacchia e Ungheria si qualificano ufficialmente agli Europei del 2024 che si terranno in Germania. Sono questi i verdetti arrivati nella giornata di oggi: la Slovacchia di Lobotka ha strappato l’accesso ai prossimi europei di calcio battendo 4-2 l’Islanda anche grazie alle reti dell’ex Milan Kucka e del centrocampista del Verona Duda.

Qualificazione certa anche per l’Ungheria guidata dall’allenatore italiano Marco Rossi grazie al pareggio sul campo della Bulgaria. Nelle altre sfide, da segnalare la vittoria della Spagna su Cipro per 3-1 con le reti di Yamal, Oyarzbal e Joselu nei primi ventotto minuti di gioco. Pareggio con doppietta per Kvaratskhelia: la Scozia risponde colpo su colpo alla Georgia e mantiene il secondo posto. In gol anche Cristiano Ronaldo nella vittoria del Portogallo ai danni del Liechtenstein che consente alla selezione lusitana di confermarsi al primo posto del gruppo J a punteggio pieno.

Euro 2024, risultati e classifiche dopo le gare di oggi

Da segnalare, infine, le vittorie di Azerbaigian, Austria, Lussemburgo e Montenegro ai danni di Svezia, Estonia, Bosnia-Erzegovina e Lituania nelle restanti partite.

Sale così a undici il numero di squadre qualificate a Euro 2024: oltre alla Germania (paese organizzatore) e a Ungheria e Slovacchia, si sono già qualificate Austria, Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Scozia, Spagna e Turchia.

Azerbaigian-Svezia 3-0

Bulgaria-Ungheria 2-2

Cipro-Spagna 1-3

Estonia-Austria 0-2

Georgia-Scozia 2-2

Liechtenstein-Portogallo 0-2

Lussemburgo-Bosnia Ezergovina 4-1

Montenegro-Lituania 2-0

Slovacchia-Islanda 4-2

Girone A: Spagna 18, Scozia 16, Norvegia 10, Georgia 8, Cipro 0

Girone B: Francia 15, Olanda 9, Grecia 9, Irlanda 3, Gibilterra 0

Girone C: Inghilterra 13 , Italia 7, Ucraina 7, Macedonia del Nord 7, Malta 0

Girone D: Croazia 10, Turchia 10, Armenia 7, Galles 7, Lettonia 0

Girone E: Albania 10, Repubblica Ceca 8, Moldavia 8, Polonia 6, Isole Far Oer 1

Girone F: Austria 19, Belgio 17, Svezia 7, Azerbaigian 7, Estonia 1

Girone G: Ungheria 15, Serbia 13, Montenegro 11, Lituania 6, Bulgaria 3

Girone H: Slovenia 13, Danimarca 13, Finlandia 12, Kazakistan 12, Irlanda del Nord 3,

San Marino 0

Girone I: Svizzera 15, Israele 12, Romania 10, Kosovo 5, Bielorussia 4, Andorra 2

Girone J: Portogallo 27, Slovacchia 19, Lussemburgo 14, Islanda 10, Bosnia 6, Liechtenstein 0