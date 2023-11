Il rigore scatena i tifosi: match sospeso

Attimi di apprensione nel corso del match di qualificazione ad Euro 2024: l’assegnazione del calcio di rigore scatena i tifosi, match sospeso per alcuni minuti

Serata importante per le qualificazioni ad Euro 2024 visto che in ballo ci sono altri posti per la rassegna continentale che si disputerà a giugno in Germania.

Occhi puntati anche su Lussemburgo-Bosnia: i padroni di casa sono ancora in piena lotta per una qualificazione storica, ma serve la vittoria e sperare che la Slovacchia non faccia lo stesso con l’Islanda per rimanere in corsa. Sul campo la formazione allenata da Holtz sta facendo il suo dovere, vincendo 2-0 all’intervallo.

Una partita che non sta filando liscia visto che l’arbitro è stato costretto ad interrompere il match per qualche minuto. Tutto accade al 27′ quando il direttore di gara – con l’aiuto del Var – ha assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa. È a questo punto che dal settore di stadio occupato dai tifosi bosniaci è iniziato un fitto lancio di fumogeni all’interno del terreno di gioco.

Lussemburgo-Bosnia sospesa: fumogeni in campo

Inevitabile la sospensione temporanea della partita, ripresa dopo che il campo era stato liberato. Ripreso il match, il Lussemburgo ha sfruttato al meglio il penalty portandosi sul 2-0, risultato con cui terminerà la prima frazione di gioco.

Peccato che in Slovacchia sono i padroni di casa in vantaggio per 2-1 sull’Islanda: dovesse restare questo risultato, sarebbe la Nazionale di Calzona a qualificarsi con una giornata di anticipo.