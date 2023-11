Kvaratskhelia, le voci di mercato fanno tremare Napoli: la situazione sul rinnovo

Kvaratskhelia, le voci di mercato spaventano i tifosi del Napoli: qual è l’attuale situazione legata al suo rinnovo di contratto

Squadre giganti del calcio mondiale sono interessate a Kvara. Ci sono Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco”. Sono queste le parole di Willy Sagnol, il commissario tecnico della Georgia, qualificatasi ai prossimi Europei in Germania.

L’allenatore della nazionale ha parlato in conferenza stampa allarmando, non poco, i tifosi del Napoli in merito al futuro della propria stella. Selezionato come uno dei migliori 20 giocatori al mondo durante l’assegnazione del Pallone d’Oro, l’esterno d’attacco è chiaramente oggetto di mercato.

Impossibile non aver messo gli occhi su di lui già dalla scorsa stagione e, nonostante i mesi di digiuno da gol da marzo a settembre, il livello delle prestazioni è stato quasi sempre altissimo. Un rendimento che ha permesso al Napoli di vincere lo Scudetto lo scorso anno e di mantenere quanto meno il quarto posto in questo difficile avvio di campionato che ha visto anche l’esonero di Rudi Garcia.

Kvaratskhelia, il punto sul rinnovo: la speranza del Napoli

Sono 3 i gol e 5 gli assist messi a referto dal georgiano con gli azzurri nei primi mesi della stagione ed il ritorno di Walter Mazzarri potrebbe rappresentare un’ulteriore occasione per mettersi in luce e brillare. Ma per quanto potranno goderselo ancora i tifosi del Napoli?

Lo scorso settembre vi avevamo già parlato delle novità legate al suo rinnovo contrattuale. L’attaccante percepisce, secondo dati riportati anche da Calcio E Finanza, 1 milione di euro netto a stagione, che equivalgono a 1,3 milioni lordi all’anno.

E’ il terzultimo giocatore meno pagato della rosa, un fattore che non potrà restare invariato ancora a lungo. Negli scorsi mesi vi avevamo riferito come non si era ancora aperto uno spiraglio per il rinnovo e che Aurelio De Laurentiis avesse deciso di prendere in mano personalmente la vicenda, decidendo lui quando aprire una vera trattativa.

Proprio le recenti prestazioni in nazionale, avrebbero spinto il patron azzurro a riflettere nuovamente. La volontà sembrerebbe essere quella di trattenere Kvara con un contratto fino al 2027, ma prima di sedersi ad un tavolo per parlarne, servirà ritrovare la serenità in campo.

Il Napoli è infatti atteso da una serie di sfide ostiche nelle prossime settimane contro Atalanta, Real Madrid, Inter e Juve, motivo per il quale bisognerà attendere ancora prima di incontrarsi e discutere. Liga e Bundes, per il momento, possono aspettare.