UFFICIALE, lascia la nazionale: subito un problema per Mazzarri

Ultim’ora in casa Napoli, comunicato ufficiale della Federazione: “Al giocatore è stata diagnosticata l’angina, lascia subito il ritiro”

Nella giornata di ieri si era creato un piccolo caso intorno a Piotr Zielinski, che aveva manifestato febbre, mal di gola e dolori al torace. Una situazione che ha spinto i medici della Federazione polacca a sottoporlo al tampone per il Covid, da cui è risultato negativo, e oggi è arrivato il responso sulle sue condizioni.

La Polonia, tramite il proprio profilo ufficiale, ha diramato il seguente comunicato: “Piotr Zieliński ha lasciato il ritiro della nazionale polacca a causa di una malattia. Il medico della Nazionale ha diagnosticato al giocatore l’angina. Nonostante le cure immediate, le condizioni del giocatore non sono migliorate abbastanza da consentirgli di prendere parte all’allenamento e alla partita di martedì contro la Lettonia. Pertanto, Piotr Zieliński è tornato al club di appartenenza”. Le sue condizioni saranno da valutare in maniera più approfondita, ma rischia di non essere a disposizione di Walter Mazzarri per le prossime sfide.