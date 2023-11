Serie A, infortunio in Nazionale: il club pesca tra gli svincolati

Brutta notizia per una squadra di Serie A; il giocatore si è infortunato in nazionale con il club pronto ad intervenire sul mercato

Campionato fermo per la sosta nazionali; un periodo che desta sempre tante preoccupazioni all’interno dei club di Serie A. Il timore riguarda eventuali infortuni che possono andare ad incidere sulla stagione delle squadre; alla ripresa ci sarà un vero e proprio tour de force per i club impegnati nelle coppe. Ci sono poi quelle squadre che non scendono in campo ogni tre giorni ma hanno bisogno di tutta la rosa a disposizione per raggiungere determinati obiettivi.

Una di queste è, senza ombra di dubbio, la Salernitana; il club è reduce dal due a due in casa del Sassuolo. Pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca considerando il doppio vantaggio firmato Ikwuemesi e Dia; dopo le prime dodici giornate di campionato, la squadra è all’ultimo posto della classifica con cinque punti e la casella delle vittorie ancora ferma a zero.

Serve un cambio di passo perché l’obiettivo della salvezza è ancora possibile ma la squadra deve iniziare a vincere; la prossima partita, al rientro dalla sosta, non sarà per nulla semplice. La Salernitana ospiterà la Lazio con Inzaghi che dovrà rinunciare ad un titolare: il giocatore si è infortunato in nazionale e questo rappresenta un problema non di poco conto per il proseguo della stagione.

Salernitana, infortunio per Ochoa: il club può tornare sul mercato

Brutta notizia per la Salernitana che ha dovuto apprendere dell’infortunio di Ochoa nel corso del match, della sua nazionale, contro l’Honduras; l’estremo difensore, punto fermo della rosa di Inzaghi per le sue qualità ma anche per la personalità, ha riportato una distorsione acromioclavicolare destra ed edema muscolare periarticolare della spalla destra.

Problema non di poco conto considerando, come detto, l’importanza del giocatore per la Salernitana; in attesa di capire quali saranno i tempi di recupero di Ochoa toccherà a Costil difendere i pali del club a partire dal prossimo match dove, come detto, i ragazzi di Inzaghi sfideranno la Lazio.

Una squadra con l’obiettivo salvezza da raggiungere; ecco perché non è da escludere che la società possa decidere di intervenire sul mercato per regalare, ad Inzaghi, una risorsa in più in porta. Da questo punto di vista bisogna fare attenzione al nome di Horn, estremo difensore svincolato. Classe 1993 ha vestito, per tutta la sua carriera, la maglia del Colonia mostrando grande affidabilità tra i pali e nelle uscite; il suo eventuale innesto rappresenterebbe un grande aiuto all’interno di una società che, senza Ochoa, perde un punto di riferimento importante per il raggiungimento dell’obiettivo, la salvezza.