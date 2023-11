Nuovo contatto con Thiago Motta: “Vogliamo una prospettiva lunga con lui”

Il futuro di Thiago Motta interessa a molti club, il nuovo contatto è ufficiale: “La nostra volontà è una prospettiva lunga con lui”

L’allenatore del momento in Serie A è senza ombra di dubbio Thiago Motta, che sta facendo cose straordinarie con il suo Bologna, e molti grandi club osservano la sua crescita come allenatore.

Il Napoli già in estate lo ha contattato per affidargli il dopo Spalletti, Aurelio De Laurentiis era talmente tanto convinto dalle qualità dell’italo-brasiliano che gli avrebbe dato la squadra campione d’Italia. La scelta di Thiago Motta, però, è stata quella di non accettare il Napoli e di continuare il proprio percorso di crescita a Bologna in attesa di un’altra chiamata importante. Oggi è arrivato un annuncio piuttosto importante sul futuro del tecnico.

Tutti sognano Thiago Motta, il Bologna se lo tiene stretto: “Vogliamo andare avanti insieme”

Oltre al Napoli, anche società come Milan, Juventus e Inter continuano a monitorare il percorso di Thiago Motta. Tutti sono interessati, ma per ora è il Bologna a tenerselo stretto.

Nella giornata di oggi, Claudio Fenucci ha rilasciato un’intervista al Corriere di Bologna sul futuro del tecnico “Ci siamo incontrati, la nostra volontà è di avere una prospettiva lunga con lui, di fare un percorso di crescita sportiva insieme in cui sarebbe uno degli elementi cardine”. L’amministratore delegato dei Felsinei ha le idee chiare e vorrebbe poter andare avanti a lavorare con l’italo-brasiliano.

Il Bologna il primo passo per il rinnovo lo ha fatto: “Aspettiamo una risposta da chi lo assiste. So che lui ogni giorno che sta a Casteldebole lavora come se avesse un contratto lungo per cui non mi preoccupo di quando rinnoveremo. È felice di stare qui”. La serenità di Thiago Motta è visibile ogni domenica ed è anche uno degli elementi che gli stanno permettendo di ottenere questi risultati. A Bologna ha trovato un ambiente idoneo e fertile per coltivare le proprie idee e per l’addio servirà un progetto davvero forte: convincere Thiago Motta a lasciare l’Emilia non sarà semplice per nessuno.