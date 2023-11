Milan, conto alla rovescia per Ibrahimovic: c’è la data dell’annuncio

Giorni cruciali per il Milan, anche per il futuro di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese pronto al ritorno, ecco quando l’annuncio

Calendario fitto di impegni importanti per il Milan al rientro dalla pausa, a cui potrebbe aggiungersi anche l’evento tanto atteso dall’ambiente. Vale a dire, quello del ritorno di Zlatan Ibrahimovic.

La ‘trattativa’ per avere lo svedese in società sta andando avanti da settimane, la sensazione è che si sia vicini a una svolta. L’ex centravanti non si è sbottonato, beccato dalle telecamere a Las Vegas in occasione del Gp di Formula Uno. Ma per lui si sta ormai profilando una sorta di ruolo da super consulente, senza un posto fisso nell’organigramma. La sua presenza potrebbe aiutare molto la squadra a raggiungere i suoi obiettivi, come già avvenuto quattro anni fa nella sua seconda vita calcistica in rossonero.

Secondo ‘Tuttosport’, il fatto che Cardinale sia atteso a Milano per la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund potrebbe far sì che sia quella la data buona per l’annuncio, o comunque per le classiche foto di rito, per dare il via a un nuovo capitolo targato Ibra nella storia del Milan. L’attesa da parte di tutto l’ambiente cresce, quasi spasmodica.